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Не рассчитал дозу: Дима Билан извинился за пьяное выступление в Самаре (видео)
Российский певец Дима Билан, оскандалившийся пьяным выступлением на дне города в Самаре, извинился за свое неадекватное поведение. Он признал, что перед выходом на сцену накатил с друзьями, но не рассчитал дозу и его развезло. Но это не помешало Билану выйти на сцену. Он не попадал в фонограмму, издавал странные звуки и демонстрировал пошлые движения.
Это крайне возмутило жителей города. В сети поднялась волна критики и даже появилась петиция от жителей Самары, которые требовали у властей публичных извинений за приглашение нерадивого артиста.
Скандальный артист долго отмалчиваться не стал. Он прокомментировал инцидент и публично извинился за свое поведение. Объяснил тем, что просто не рассчитал возможности своего организма. Ведь на самом деле у него якобы больная печень, проблемы с желчным и еще куча проблем, он вообще не пьет, а тут такое.
«Прости меня, Самара!»— написал он Билан и опубликовал видео, в котором извиняется за свой поступок.
«Друзья! Мой концерт в Самаре, который прошел буквально вчера. Я оплошал. Я выступал на сцене в нетрезвом виде. Я встретил друзей в гримерке и вообще в отеле. Выпил коньяк и не рассчитал. Ну не рассчитал», — оправдался он, а также предложил жителям Самары компенсацию. Он пообещал устроить бесплатный качественный концерт, подарить детскую площадку и медицинское оборудование в местную больницу.
Напомним, это уже не первая пьяная выходка Билана. Ходили слухи, что певец употребляет наркотики. В прошлом году Билан отличился на вечеринке «Новой волны» в Сочи. Певец напился на вечеринке в честь открытия конкурса. Он с трудом мог передвигаться. Билана до номера сопровождала охрана.
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