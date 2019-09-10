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Знаменитому форварду Ибрагимовичу установят памятник на родине: в сеть попало фото
Огромные футбольные заслуги знаменитого форварда «Лос-Анджелес Гэлакси» (23 мяча в 23 поединках сезона!) и сборной Швеции Златана Ибрагимовича отметят на родине. По инициативе федерации футбола страны, 37-летнему нападающему установят памятник в его родном Мальме.
Бронзовую статую высотой 2,7 метра и весом около 500 кг работы скульптора Петера Линде откроют 8 октября на площади между старым и новым стадионами «Мальме», где Ибрагимович начинал свою звездную карьеру (кстати, «Мальме» стал соперником киевского «Динамо» в группе Лиги Европы).
По словам генерального секретаря шведской федерации Хокана Шестранда, памятник будет «данью уважения величайшему футболисту Швеции и одному из лучших игроков мира всех времен».
Напомним, что, кроме «Лос-Анджелес Гэлакси», участник четырех чемпионатов Европы и двух чемпионатов мира выступал также за «Мальме», «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Милан», «Барселону», «Пари Сен-Жермен» и «Манчестер Юнайтед», завоевав 33 (!) трофея и забив на клубном уровне более 440 мячей. Кроме того, Златан Ибрагимович с 62 точными ударами — лучший бомбардир в истории сборной Швеции.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что маленькая девочка достала ногой до подбородка 195-сантиметрового форварда Ибрагимовича.
Фото Sportxclusive, Instagram
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