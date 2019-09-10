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Слоны вышли из-под контроля и растоптали 18 человек во время фестиваля на Шри-Ланке (видео)
Во время религиозного фестиваля в городе Котте на Шри-Ланке один из принимавших участие в праздничной процессии слонов вышел из-под контроля после того, как его ударили палкой. Люди, кинувшиеся от разъяренного животного врассыпную, испугали другого слона, который шел впереди. Он бросился бежать по улице, сминая тех, кто попадался ему на пути. В общей сложности слон растоптал 18 человек, в том числе и упавшего под ноги слона погонщика. Среди пострадавших, как сообщает издание Metro, есть женщины и по меньшей мере двое детей.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в ЮАР браконьера затоптал слон и съели львы.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!