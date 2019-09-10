24.84 / 25.11 27.33 / 27.75
Киев: +18
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Слоны вышли из-под контроля и растоптали 18 человек во время фестиваля на Шри-Ланке (видео)

10:08 10 сентября 2019 87
Слон на фестивале
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Во время религиозного фестиваля в городе Котте на Шри-Ланке один из принимавших участие в праздничной процессии слонов вышел из-под контроля после того, как его ударили палкой. Люди, кинувшиеся от разъяренного животного врассыпную, испугали другого слона, который шел впереди. Он бросился бежать по улице, сминая тех, кто попадался ему на пути. В общей сложности слон растоптал 18 человек, в том числе и упавшего под ноги слона погонщика. Среди пострадавших, как сообщает издание Metro, есть женщины и по меньшей мере двое детей.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в ЮАР браконьера затоптал слон и съели львы.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер