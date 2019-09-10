Мир

Банда в Мексике кастрировала насильника с помощью питбуля, который отгрыз его гениталии (фото 18+)

Одна из банд мексиканской столицы Мехико устроила самосуд над предполагаемым насильником. Мужчину кастрировали жестоким способом — его раздели, сковали наручниками и натравили питбуля, который отгрыз и съел его гениталии, оставив лишь открытую рану, из которой хлестала кровь. Мужчина при этом умолял о пощаде — до тех пор, пока ему не заткнули рот тряпкой. Жуткое видео расправы было выложено в соцсетях в назидание прочим.

Как отреагировала на произошедшее местная полиция, не сообщается.

Как сообщает издание Daily Mail, уровень изнасилований в стране составляет 12,6 случаев на 100 тысяч населения — по данным официальной статистики, которая не учитывает все случаи. При этом мексиканские криминальные организации часто наказывают насильников.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Киеве вооруженный ножом мужчина изнасиловал женщину на глазах у ее 14-летней дочери и друзей.

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