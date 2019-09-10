- 10:36 Банда в Мексике кастрировала насильника с помощью питбуля, который отгрыз его гениталии (фото 18+)
- 10:24 Месси нервно курит в сторонке: в Англии футболист забил два гола прямыми ударами с углового
- 10:23 "Минирование" киевского вокзала: в прокуратуре рассказали о подозреваемом-иностранце
- 10:08 Слоны вышли из-под контроля и растоптали 18 человек во время фестиваля на Шри-Ланке
- 10:02 Бросили в тюрьму на 15 лет: жителя оккупированной Горловки обвинили в шпионаже
- 10:01 Какая пара: Ани Лорак и Сергей Лазарев снова вместе
- 10:00 Верховная Рада рассматривает законопроект об импичменте: онлайн-трансляция
- 09:55 Останется тайной: Денисова отказалась называть число помилованных Зеленским россиян
- 09:49 9-летняя девочка с ампутированными ногами дебютировала в качестве модели на Неделе моды в Нью-Йорке
- 09:41 Знаменитому форварду Ибрагимовичу установят памятник на родине: в сеть попало фото
- 09:36 Вопрос политической воли Кремля: адвокат оценил возможность выдачи Цемаха Нидерландам
- 09:27 На Буковине 8-летний мальчик за рулем квадроцикла погиб в жутком ДТП
Банда в Мексике кастрировала насильника с помощью питбуля, который отгрыз его гениталии (фото 18+)
Одна из банд мексиканской столицы Мехико устроила самосуд над предполагаемым насильником. Мужчину кастрировали жестоким способом — его раздели, сковали наручниками и натравили питбуля, который отгрыз и съел его гениталии, оставив лишь открытую рану, из которой хлестала кровь. Мужчина при этом умолял о пощаде — до тех пор, пока ему не заткнули рот тряпкой. Жуткое видео расправы было выложено в соцсетях в назидание прочим.
Как отреагировала на произошедшее местная полиция, не сообщается.
Как сообщает издание Daily Mail, уровень изнасилований в стране составляет 12,6 случаев на 100 тысяч населения — по данным официальной статистики, которая не учитывает все случаи. При этом мексиканские криминальные организации часто наказывают насильников.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в Киеве вооруженный ножом мужчина изнасиловал женщину на глазах у ее 14-летней дочери и друзей.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Как говорила тетя Циля, женщина была создана для того, чтобы мужик не умер от счастья.