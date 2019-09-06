Происшествия

В Киеве вооруженный мужчина изнасиловал женщину на глазах у ее дочки и друзей

В Киеве мужчина, угрожая ножом, изнасиловал женщину на глазах у ее 14-летней дочери и друзей, с которыми потерпевшая возвращалась домой через парк на улице Андрея Малышко в Днепровском районе. Ранее в Херсоне 21-летний парень изнасиловал и убил женщину на пляже в местном Гидропарке.

Как сообщают в полиции Киева, возвращающаяся домой компания стала свидетелем того, как мужчина куда-то тянул за волосы девушку. Они тут же вызвали полицию и стали кричать, чтобы мужчина отпустил ее. Воспользовавшись тем, что мужчина переключил свое внимание на компанию, девушка сбежала. Тогда он достал нож и, угрожая 38-летней киевлянке, отвел ее в сторону и изнасиловал.

«Прибывшие на место преступления полицейские оперативно нашли и задержали мужчину, которого позже опознали и пострадавшая, и свидетели. Злоумышленник — 30-летний киевлянин. Он задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины», — говорится в сообщении. Следственный отдел Днепровского управления полиции начал уголовное производство по ч. 1 ст. 152 («Изнасилование») Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Одесской области пьяный 26-летний парень побил и изнасиловал молодую беременную женщину. Ранее они отдыхали в кафе в одной компании, после чего насильник вызвался ее проводить, однако по дороге домой затащил на пустырь под угрозой физической расправы.

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