25.03 / 25.29 27.54 / 27.96
Киев: +13
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

В Киеве вооруженный мужчина изнасиловал женщину на глазах у ее дочки и друзей

11:22 6 сентября 2019 549
Нож
Инф. «ФАКТОВ»

В Киеве мужчина, угрожая ножом, изнасиловал женщину на глазах у ее 14-летней дочери и друзей, с которыми потерпевшая возвращалась домой через парк на улице Андрея Малышко в Днепровском районе. Ранее в Херсоне 21-летний парень изнасиловал и убил женщину на пляже в местном Гидропарке.

Как сообщают в полиции Киева, возвращающаяся домой компания стала свидетелем того, как мужчина куда-то тянул за волосы девушку. Они тут же вызвали полицию и стали кричать, чтобы мужчина отпустил ее. Воспользовавшись тем, что мужчина переключил свое внимание на компанию, девушка сбежала. Тогда он достал нож и, угрожая 38-летней киевлянке, отвел ее в сторону и изнасиловал.

«Прибывшие на место преступления полицейские оперативно нашли и задержали мужчину, которого позже опознали и пострадавшая, и свидетели. Злоумышленник — 30-летний киевлянин. Он задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины», — говорится в сообщении. Следственный отдел Днепровского управления полиции начал уголовное производство по ч. 1 ст. 152 («Изнасилование») Уголовного кодекса Украины.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Одесской области пьяный 26-летний парень побил и изнасиловал молодую беременную женщину. Ранее они отдыхали в кафе в одной компании, после чего насильник вызвался ее проводить, однако по дороге домой затащил на пустырь под угрозой физической расправы.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер