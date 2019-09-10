24.82 / 25.10 27.31 / 27.74
Киев: +18
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Парализованная после ДТП невеста пошла к алтарю в экзоскелете, растрогав гостей до слез (фото)

11:51 10 сентября 2019 40
Невеста в экзоскелете
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

Жительница британского графства Дорсет Грейс Макгоуэн пять лет назад попала в автомобильную катастрофу, в которой серьезно повредила позвоночник. Девушку парализовало и она оказалась прикованной к инвалидной коляске. Это, однако, не помешало ей найти свою любовь. После выхода из больницы Грейс пришлось подыскивать себе подходящий одноэтажный дом, в котором ей не пришлось бы пользоваться лестницами. Нику Капалди, сыну женщины, которая продавала такое жилье, понравилась Макгоуэн. В ходе купли-продажи они очень сблизились. А затем их отношения переросли в романтические.
Когда Ник Капалди сделал Грейс предложение, она твердо решила, что в буквальном смысле «пойдет к алтарю» — на своих собственных ногах, чего бы ей это не стоило.

«У всех разные приоритеты. Я не стыжусь своей инвалидности, но пойти к алтарю — это было моим личным желанием», — приводит слова британки издание Metro.

За четыре месяца до свадьбы девушка взяла в аренду бионический экзоскелет ReWalk, который прикрепляется к ногам и помогает их передвигать. Система работает от аккумулятора, который находится в рюкзаке. А управление осуществляется с помощью дистанционного пульта, который надевается на запястье и распознает движения пользователя.

Все свое время Грейс проводила в тренировках. Ей помогали жених и брат Алекс, который должен был подвести ее к Нику на свадьбе. Макгоуэн научилась прямо стоять и ходить.

Гости, приглашенные на свадьбу, не знали о ее приготовлениях. Появление Грейс стало для них потрясающим сюрпризом. Многие не смогли сдержать слез.
Мать невесты Хелен говорит, что не верила, что дочь сможет справиться. «Ей действительно пришлось нелегко, однако с помощью брата это удалось. Я так горжусь своими детьми», — говорит она.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что на Тайване сразу после свадьбы в больнице невесту, у которой была констатирована смерть мозга, отключили от систем искусственного жизнеобеспечения.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер