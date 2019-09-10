Парализованная после ДТП невеста пошла к алтарю в экзоскелете, растрогав гостей до слез (фото)

Мир

Жительница британского графства Дорсет Грейс Макгоуэн пять лет назад попала в автомобильную катастрофу, в которой серьезно повредила позвоночник. Девушку парализовало и она оказалась прикованной к инвалидной коляске. Это, однако, не помешало ей найти свою любовь. После выхода из больницы Грейс пришлось подыскивать себе подходящий одноэтажный дом, в котором ей не пришлось бы пользоваться лестницами. Нику Капалди, сыну женщины, которая продавала такое жилье, понравилась Макгоуэн. В ходе купли-продажи они очень сблизились. А затем их отношения переросли в романтические.

Когда Ник Капалди сделал Грейс предложение, она твердо решила, что в буквальном смысле «пойдет к алтарю» — на своих собственных ногах, чего бы ей это не стоило.

«У всех разные приоритеты. Я не стыжусь своей инвалидности, но пойти к алтарю — это было моим личным желанием», — приводит слова британки издание Metro.

За четыре месяца до свадьбы девушка взяла в аренду бионический экзоскелет ReWalk, который прикрепляется к ногам и помогает их передвигать. Система работает от аккумулятора, который находится в рюкзаке. А управление осуществляется с помощью дистанционного пульта, который надевается на запястье и распознает движения пользователя.

Все свое время Грейс проводила в тренировках. Ей помогали жених и брат Алекс, который должен был подвести ее к Нику на свадьбе. Макгоуэн научилась прямо стоять и ходить.

Гости, приглашенные на свадьбу, не знали о ее приготовлениях. Появление Грейс стало для них потрясающим сюрпризом. Многие не смогли сдержать слез.

Мать невесты Хелен говорит, что не верила, что дочь сможет справиться. «Ей действительно пришлось нелегко, однако с помощью брата это удалось. Я так горжусь своими детьми», — говорит она.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что на Тайване сразу после свадьбы в больнице невесту, у которой была констатирована смерть мозга, отключили от систем искусственного жизнеобеспечения.

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