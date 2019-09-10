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Сразу после свадьбы в больнице невесту отключили от систем искусственного жизнеобеспечения (фото, видео)
После сообщений о том, что вьетнамский жених превратил похороны невесты в свадьбу, стало известно, что на Тайване мужчина по имени Лин женился на своей возлюбленной Ван после того, как у нее констатировали смерть мозга. Свадьбу сыграли прямо в больничной палате. Жених и невеста оба были в красных футболках. На забинтованной голове женщины была белая фата. «Наконец-то мы можем пожениться… Тебе нравится кольцо, которое я выбрал?», — сказал Лин, одевая на палец невесты кольцо, чем вызвал слезы у собравшихся в палате родственников.
Сразу же после свадьбы врачи отключили 32-летнюю Ван от систем искусственного жизнеобеспечения. По решению родителей ее органы будут переданы для трансплантации. «Это даст возможность спасти других людей. Таким образом для нее это способ остаться на Земле и смотреть, как растут ее дети», — сказала мать. У Ван осталось двое сыновей — 12 и 13 лет.
Как сообщает Asia One, Лин и Ван встречались в течение 11 лет. Родители Лина долгое время были против брака сына с матерью-одиночкой. В конце концов они все же дали согласие на свадьбу. Однако вскоре после этого невеста погибла в ДТП в городе Тайбэй: ее мотоцикл столкнулся с машиной, выполнявшей запрещенный поворот. Ван впала в кому, из которой ее вывести медикам не удалось.
Ранее «ФАКТЫ» писали об американских молодоженах, которые погибли в ДТП через пять минут после регистрации брака.
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