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Похищение и убийство Решата Аметова: к преступлению причастен военный пенсионер из России (видео)
К похищению крымскотатарского активиста Решата Аметова, которого нашли убитым со следами пыток в марте 2014 года на территории оккупированного полуострова, причастен военный пенсионер из России и двое представителей так называемой «самообороны Крыма».
«Похищение Аметова участниками незаконного вооруженного формирования „самооборона Крыма“ осуществлялось под руководством бывшего военнослужащего Вооруженных сил Российской Федерации С., который проходил военную службу в 76-й воздушно-десантной дивизии и в 728 отдельном батальоне связи ВС РФ. Военный пенсионер», — говорится в сообщении прокуратуры АРК.
Также сообщается, что после похищения крымскотатарского активиста, протестовавшего против оккупации Крыма, гражданин России С. покинул полуостров и отправился на Донбасс, где участвовал в боевых действиях в составе террористической организации «ДНР». «В апреля 2014 года он совершил аналогичное преступление, связанное с организацией похищением трех офицеров спецподразделения Службы безопасности Украины «Альфа», — отмечают в прокуратуре и добавляют, что С. и еще двоим участникам похищения Аметова сообщено о подозрении.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в марте 2018 года Решату Аметову — первому похищенному в Крыму оккупантами активисту — присвоили звание Героя Украины (посмертно).
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