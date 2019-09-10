Украина

«Только на танках»: Сенцов высказался о возвращении в Крым и поездках на Донбасс

Украинский режиссер Олег Сенцов не собирается возвращаться в родной Крым, пока полуостров оккупирован Россией. Сенцов останется жить в Киеве вместе с дочерью, намерен заниматься творчеством, работать над сценариями. Об этом бывший политзаключенный заявил на своей первой пресс-конференции после освобождения из российской колонии.

Как с иронией отметил Сенцов, поездка в Крым для него сейчас возможна «только на танках». «Я собираюсь заниматься двумя самыми замечательными вещами — снимать кино и жить. А если возвращаться в Крым, то только на танках… Прошу не воспринимать это серьезно», — добавил он.

Что касается борьбы за освобождение других заключенных, то Сенцов был рад, что его дело стало частью большого украинского иска против России в Европейский суд по правам человека. В других мероприятиях, предполагающих поездки на оккупированные территории, например, на Донбасс, Сенцов себя не видит. «Как и в Крым — только на танках», — ответил он.

На прямой вопрос о политической деятельности Сенцов ответил откровенно: его за пять лет никто из политиков не пытался сделать лицом партии, «и за это им всем большая благодарность». После освобождения для режиссера вопрос о походе в политику все еще остается открытым. «Я сам для себя не то, чтобы не решил, но вопрос еще открыт», — объяснил Сенцов.

Напомним, Олег Сенцов и Александр Кольченко были среди тех 35 украинцев, которые вернулись на родину в рамках обмена удерживаемыми лицами с Россией.

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