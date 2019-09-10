Стиль жизни

Гороскоп на 3 октября для всех знаков зодиака

Четверг, 3 октября, — хороший день для укрепления отношений в семье, но плохой для разных сделок — высок риск потерять крупную сумму денег.

А чтобы вы знали, к чему готовиться, «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 3 октября для всех знаков зодиака.

Овен

Хороший день для вечеринки. Также может успешно решиться вопрос с покупкой недвижимости или с оплатой старого долга.

Телец

Тельцы могут стать объектом для чьей-то агрессии. Совет звезд: не вступайте в диалоги с людьми, имеющими негативный настрой.

Близнецы

Одиноким Близнецам стоит «навести марафет» и отправиться на шумную вечеринку. Семейным лучше устроить ужин с музыкой и свечами.

Рак

Не допускайте бездумные капиталовложения. Вечером стоит остаться дома и отдохнуть.

Лев

Совет звезд: не исключены семейные разногласия, старайтесь не допускать серьезных конфликтов.

Дева

Девам повезет на работе, они получат прибыль, но не стоит слишком спешить в любовных делах. Хороший день для покупки одежды.

Весы

Хороший день, чтобы заняться обменом или покупкой недвижимости. Родным понадобится ваша помощь.

Скорпион

Удачный день, чтобы немного поэкспериментировать и опробовать себя в каком-нибудь новом деле.

Стрелец

Близкий человек или питомец могут заставить вас поволноваться. Обратите внимание на свое здоровье и посоветуйтесь с врачом.

Козерог

Козерогам следует ограничивать откровения с незнакомцами. Также не придавайте слишком большого значения мимолетному флирту.

Водолей

Осторожнее с едой и алкоголем. Возможно знакомство с влиятельным человеком, который поможет вам.

Рыбы

Очень хорошо провести какое-то время в одиночестве, чтобы восстановить силы.

Удачного вам дня!

Также предлагаем посмотреть брачный гороскоп для всех знаков зодиака.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter