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Гороскоп на 3 октября для всех знаков зодиака
Четверг, 3 октября, — хороший день для укрепления отношений в семье, но плохой для разных сделок — высок риск потерять крупную сумму денег.
А чтобы вы знали, к чему готовиться, «ФАКТЫ» предлагают гороскоп на 3 октября для всех знаков зодиака.
Овен
Хороший день для вечеринки. Также может успешно решиться вопрос с покупкой недвижимости или с оплатой старого долга.
Телец
Тельцы могут стать объектом для чьей-то агрессии. Совет звезд: не вступайте в диалоги с людьми, имеющими негативный настрой.
Близнецы
Одиноким Близнецам стоит «навести марафет» и отправиться на шумную вечеринку. Семейным лучше устроить ужин с музыкой и свечами.
Рак
Не допускайте бездумные капиталовложения. Вечером стоит остаться дома и отдохнуть.
Лев
Совет звезд: не исключены семейные разногласия, старайтесь не допускать серьезных конфликтов.
Дева
Девам повезет на работе, они получат прибыль, но не стоит слишком спешить в любовных делах. Хороший день для покупки одежды.
Весы
Хороший день, чтобы заняться обменом или покупкой недвижимости. Родным понадобится ваша помощь.
Скорпион
Удачный день, чтобы немного поэкспериментировать и опробовать себя в каком-нибудь новом деле.
Стрелец
Близкий человек или питомец могут заставить вас поволноваться. Обратите внимание на свое здоровье и посоветуйтесь с врачом.
Козерог
Козерогам следует ограничивать откровения с незнакомцами. Также не придавайте слишком большого значения мимолетному флирту.
Водолей
Осторожнее с едой и алкоголем. Возможно знакомство с влиятельным человеком, который поможет вам.
Рыбы
Очень хорошо провести какое-то время в одиночестве, чтобы восстановить силы.
Удачного вам дня!
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Жена говорит мужу: — В Африке есть племена, где мужья продают своих жен. Если бы мы там жили, ты бы меня продал? — Ни за что! Я бы тебя... подарил.