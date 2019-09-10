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Легкий рецепт вяленых помидоров: вкусно и просто (фото)
Вяленые томаты сегодня очень популярны. Они продаются в лавках деликатесов в миниатюрных баночках и стоят недешево. Однако, оказывается, приготовить этот деликатес несложно и в домашних условиях.
Секретом приготовления вяленых помидоров с «ФАКТАМИ» поделилась известный черниговский кулинар Елена Зиберт.
— Томаты начали вялить в Италии в XIX веке, — рассказывает Елена Зиберт. — Делали это под лучами солнца. Закрывали помидоры в банки с оливковым маслом без пряностей. Сейчас в Италии это не так популярно, как, скажем, у нас. В Украине это очень популярное блюдо, и многие делают заготовки, чтобы и зимой порадовать себя и близких ароматными вялеными томатами.
— Как же их приготовить?
— Это несложно. Как вы думаете, можно ли полтора килограмма помидоров поместить в 0,5 литровую баночку? Можно, если их привялить! Если у вас есть сушка для овощей, это идеальный вариант, но будем исходить из того, что у многих ее нет. Будем вялить в духовке. Итак, берем 3 кг помидоров из расчета на три противня. Помидоры выбираем небольшие, но мясистые, например, сливки. Моем, разрезаем пополам и выкладываем на противень срезом вверх. Многие вынимают ложкой семена, но я этого не делаю. Поливаем томаты растительным маслом, солим и добавляем любимую зелень. Я добавляю базилик (можно и сухие прованские травы), а также тонкие ломтики чеснока.
Далее отправляем томаты в духовку на режим «конвенция» при 100 градусах. Время от времени следует открывать дверь духовки либо сделать маленькую щель, чтобы влага выходила. Процесс вяления займет от 7 до 10 часов в зависимости от духовки и размера томатов. Когда они будут готовы, выкладываем их в стерилизованные банки, заливаем горячим, но не кипящим оливковым или другим растительным маслом, и тогда вяленые томаты будут стоять в холодильнике вплоть до Нового года. Масло нужно рафинированное. Можно залить и холодным оливковым либо подсолнечным маслом, но срок хранения в холодильнике в таком случае сократится до трех недель.
— Каковы пропорции продуктов?
— На 1 кг помидоров возьмите чайную ложку соли, столько же сушеного базилика, примерно 10 зубчиков чеснока, 100—150 мл масла.
— Подойдут ли для вяления розовые и желтые помидоры?
— Обычно вялят томаты красного цвета, сорта с желтыми и розовыми плодами содержат больше сока. Наиболее подходящими считаются сливовидные сорта, мясистые, с плотной кожицей, небольшим количеством семян и сока.
— У вас есть какие-то особые секреты приготовления этого блюда?
— Поделюсь лайфхаком. Чтобы не следить за процессом и время от времени не открывать духовку, можно вставить между духовкой и дверцей, например, вилку, чтобы пар мог выходить.
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— Как посоветуете употреблять вяленые томаты?
— Можно их есть как самостоятельное блюдо, а закрывать лучше в маленькие баночки, ведь оторваться невозможно! Вкусным получается соус песто из вяленых томатов. Можно добавлять их в пиццу, яичницу или намазать сливочным сыром хлеб и уложить сверху вяленые томаты.
— Песто из вяленых помидоров реально приготовить дома?
— Конечно. Вот рецепт.
Песто из вяленых томатов
Берем 120 г вяленых томатов, 5 зубчиков чеснока 50 г грецких орехов, 50 г пармезана, базилик (листочки из 5 веточек), 5 столовых ложек оливкового масла (можно из банки с вялеными томатами) Все ингредиенты, кроме сыра, который натираем на мелкую терку, блендируем, смешиваем с сыром. Соус готов!
— Какие еще блюда порекомендуете приготовить из томатов?
— К примеру, такую закуску. Пюре из шпината, выложенные в кольцо помидоры, сладкий перец, брынза — все это поливается чесночно-базиликовым соусом.
Пюре из шпината готовится так: отвариваем 2 средних картофелины в литре воды, через 7 минут туда же добавляем 400 г шпината и провариваем еще 7 минут, затем сливаем воду и блендером пюрируем, добавляем соль по вкусу и сливки либо сливочное масло. Укладываем в кольцо. Этого хватает для гарнира на ужин на большую семью. Очень вкусно с брынзой (или сулугуни), свежими помидорами, политыми базиликово-чесночным соусом, либо с вялеными томатами.
Базиликово-чесночный соус готовится так: базилик моем, добавляем чеснок, блендируем, солим, добавляем оливковое масло.
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— Елена, над чем сейчас работаете?
— Собираюсь вялить сливы. Это тоже очень вкусно. Сливы вялят так же, как и томаты. Но времени нужно меньше — 4−6 часов. Можно приготовить их и по такому рецепту.
Вяленые сливы пряные
На 1 кг слив нужно 1 ч. л. соли, 2 ч. л. сахара, тимьян сухой — 1 ч. л., розмарин сухой — 1 ч. л., порезанный на тонкие слайсы чеснок — 5 зубчиков. Масло оливковое — около 100 г.
Сливы помыть, разрезать, удалить косточку, уложить на противень срезом вверх. Кисточкой с маслом промазать сливы, присыпать приправами, солью и сахаром. И поместить в духовку на 100 градусов на режим «конвенция» на 4—6 часов. Приоткрывать духовку время от времени или же вставить, например, вилку, для выхода пара. Затем сложить в стерилизованные маленькие баночки (я беру по 120 и по 250 г) и залить горячим, но не кипящим маслом. Хранить в холодильнике. Если специи сушеные, сливы могут храниться полгода. Крышки тоже стерилизуем, конечно.
— Какие сливы лучше брать для вяления?
— Сливы выбираем спелые, но не слишком мягкие. Я предпочитаю сорт венгерка. Если сливы кислые, можно увеличить количество сахара.
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Фото из альбома Елены Зиберт
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