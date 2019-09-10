Легкий рецепт вяленых помидоров: вкусно и просто (фото)

Стиль жизни

Вяленые томаты сегодня очень популярны. Они продаются в лавках деликатесов в миниатюрных баночках и стоят недешево. Однако, оказывается, приготовить этот деликатес несложно и в домашних условиях. Секретом приготовления вяленых помидоров с «ФАКТАМИ» поделилась известный черниговский кулинар Елена Зиберт.

— Томаты начали вялить в Италии в XIX веке, — рассказывает Елена Зиберт. — Делали это под лучами солнца. Закрывали помидоры в банки с оливковым маслом без пряностей. Сейчас в Италии это не так популярно, как, скажем, у нас. В Украине это очень популярное блюдо, и многие делают заготовки, чтобы и зимой порадовать себя и близких ароматными вялеными томатами.

— Как же их приготовить?

— Это несложно. Как вы думаете, можно ли полтора килограмма помидоров поместить в 0,5 литровую баночку? Можно, если их привялить! Если у вас есть сушка для овощей, это идеальный вариант, но будем исходить из того, что у многих ее нет. Будем вялить в духовке. Итак, берем 3 кг помидоров из расчета на три противня. Помидоры выбираем небольшие, но мясистые, например, сливки. Моем, разрезаем пополам и выкладываем на противень срезом вверх. Многие вынимают ложкой семена, но я этого не делаю. Поливаем томаты растительным маслом, солим и добавляем любимую зелень. Я добавляю базилик (можно и сухие прованские травы), а также тонкие ломтики чеснока.

Далее отправляем томаты в духовку на режим «конвенция» при 100 градусах. Время от времени следует открывать дверь духовки либо сделать маленькую щель, чтобы влага выходила. Процесс вяления займет от 7 до 10 часов в зависимости от духовки и размера томатов. Когда они будут готовы, выкладываем их в стерилизованные банки, заливаем горячим, но не кипящим оливковым или другим растительным маслом, и тогда вяленые томаты будут стоять в холодильнике вплоть до Нового года. Масло нужно рафинированное. Можно залить и холодным оливковым либо подсолнечным маслом, но срок хранения в холодильнике в таком случае сократится до трех недель.

— Каковы пропорции продуктов?

— На 1 кг помидоров возьмите чайную ложку соли, столько же сушеного базилика, примерно 10 зубчиков чеснока, 100—150 мл масла.

— Подойдут ли для вяления розовые и желтые помидоры?

— Обычно вялят томаты красного цвета, сорта с желтыми и розовыми плодами содержат больше сока. Наиболее подходящими считаются сливовидные сорта, мясистые, с плотной кожицей, небольшим количеством семян и сока.

По словам Елены Зиберт, вяленые томаты вкусны на тосте со сливочным сыром

— У вас есть какие-то особые секреты приготовления этого блюда?

— Поделюсь лайфхаком. Чтобы не следить за процессом и время от времени не открывать духовку, можно вставить между духовкой и дверцей, например, вилку, чтобы пар мог выходить.

— Как посоветуете употреблять вяленые томаты?

— Можно их есть как самостоятельное блюдо, а закрывать лучше в маленькие баночки, ведь оторваться невозможно! Вкусным получается соус песто из вяленых томатов. Можно добавлять их в пиццу, яичницу или намазать сливочным сыром хлеб и уложить сверху вяленые томаты.

— Песто из вяленых помидоров реально приготовить дома?

— Конечно. Вот рецепт.

Песто из вяленых томатов Берем 120 г вяленых томатов, 5 зубчиков чеснока 50 г грецких орехов, 50 г пармезана, базилик (листочки из 5 веточек), 5 столовых ложек оливкового масла (можно из банки с вялеными томатами) Все ингредиенты, кроме сыра, который натираем на мелкую терку, блендируем, смешиваем с сыром. Соус готов!

— Какие еще блюда порекомендуете приготовить из томатов?

— К примеру, такую закуску. Пюре из шпината, выложенные в кольцо помидоры, сладкий перец, брынза — все это поливается чесночно-базиликовым соусом.

Пюре из шпината, выложенные в кольцо помидоры, сладкий перец, брынза — все это поливается чесночно-базиликовым соусом

Пюре из шпината готовится так: отвариваем 2 средних картофелины в литре воды, через 7 минут туда же добавляем 400 г шпината и провариваем еще 7 минут, затем сливаем воду и блендером пюрируем, добавляем соль по вкусу и сливки либо сливочное масло. Укладываем в кольцо. Этого хватает для гарнира на ужин на большую семью. Очень вкусно с брынзой (или сулугуни), свежими помидорами, политыми базиликово-чесночным соусом, либо с вялеными томатами.

Базиликово-чесночный соус готовится так: базилик моем, добавляем чеснок, блендируем, солим, добавляем оливковое масло.

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— Елена, над чем сейчас работаете?

— Собираюсь вялить сливы. Это тоже очень вкусно. Сливы вялят так же, как и томаты. Но времени нужно меньше — 4−6 часов. Можно приготовить их и по такому рецепту.

Вяленые сливы пряные На 1 кг слив нужно 1 ч. л. соли, 2 ч. л. сахара, тимьян сухой — 1 ч. л., розмарин сухой — 1 ч. л., порезанный на тонкие слайсы чеснок — 5 зубчиков. Масло оливковое — около 100 г. Сливы помыть, разрезать, удалить косточку, уложить на противень срезом вверх. Кисточкой с маслом промазать сливы, присыпать приправами, солью и сахаром. И поместить в духовку на 100 градусов на режим «конвенция» на 4—6 часов. Приоткрывать духовку время от времени или же вставить, например, вилку, для выхода пара. Затем сложить в стерилизованные маленькие баночки (я беру по 120 и по 250 г) и залить горячим, но не кипящим маслом. Хранить в холодильнике. Если специи сушеные, сливы могут храниться полгода. Крышки тоже стерилизуем, конечно.

Вяленые сливы — настоящий деликатес

— Какие сливы лучше брать для вяления?

— Сливы выбираем спелые, но не слишком мягкие. Я предпочитаю сорт венгерка. Если сливы кислые, можно увеличить количество сахара.

Ранее Елена Зиберт поделилась с читателями «ФАКТОВ» легким рецептом популярного лакомства — соленой карамели.

А известный итальянский кулинар рассказал об особенностях употребления деликатесных сыров.

Фото из альбома Елены Зиберт



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