Волынец потребовал от НАБУ вмешаться в ситуацию с «Центрэнерго»

Украина

Антикоррупционные органы должны вмешаться в ситуацию в госкомпании «Центрэнерго», которую искусственно доводят до банкротства. Об этом заявил председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, сообщает «Главком».

Лидер профсоюза горняков отметил, что в настоящее время госкомпания «Центрэнерго» закупает уголь по завышенной цене, которая значительно больше, чем рассчитанная по формуле «Роттердам+».

«Куплено угля в объеме 350 тысяч тонн марки П, то есть постное, у фирмы „Нефть Форс“ по цене 1970 гривен, без НДС. Еще 20% добавим, это будет почти 2400. Это где 95 долларов. Это слишком дорого — сейчас межсезонье, спрос на уголь уменьшается в летний период, и всегда цена падает. Можно проверить цены на Роттердаме на площадке. Формула „Роттердам+“ была полезной, потому что в летний период, согласно этой формуле, поддерживалась цена, когда она падала на европейских площадках. Это для того, чтобы государственные шахты могли успешно работать, чтобы выплачивали зарплату, чтобы не было нестабильности», — заявил Волынец.

По его словам, после смены руководства «Центрэнерго», госкомпания начала закупать российский уголь по завышенной цене, а также приобретает под видом российского — уголь с оккупированных Россией украинских территорий.

«Изменился менеджмент. И стали поставлять на тепловые электростанции „Центрэнерго“ уголь как с оккупированной территории под видом российского, в частности фирма „Нефть Форс“ со смешным уставным капиталом, а также усилились объемы поставки из Российской Федерации. И этот уголь засветилось, например, на обогатительной фабрике „Львовская угольная компания“ в российских вагонах. А также у нас есть видео с Харьковской области о перевозке угля по территории Украины из Российской Федерации. Номера вагонов есть и номер поезда», — сообщил Волынец.

В свою очередь эксперт Виталий Кулик в статье «Коломойский подбросил Уголька?» утверждает, что связанная с бизнесменом Коломойским компания «Нефть Форс» поставляет государственному «Центрэнерго» уголь по цене на 40% выше, чем цена при расчете по формуле «Роттердам+».

Нардеп Волынец считает, что правоохранительные органы должны разобраться в ситуации с закупкой угля «Центрэнерго» и продажей произведенной госкомпанией электроэнергии по заниженным тарифам отдельным предприятиям.

«Добровольно приняли решение в „Центрэнерго“ снизить тариф до 1,6 гривни, а сейчас уже до 1,3 гривни. На определенные предприятия поставляется электроэнергия по низким ценам, создаются соответствующие преференции. И это все бьет по финансовому положению компании „Центрэнерго“, которая, по сути, доводится до банкротства», — сказал Волынец.

Комментируя ситуацию в «Центрэнерго», Волынец подчеркнул, что силовые структуры — НАБУ, Генпрокуратура, СБУ — должны разобраться, почему искусственно останавливается, блокируется работа государственных шахт, а уголь везут из страны-агрессора.

Ранее эксперт Кирил Сазонов написал, что на совещании у президента по энергетическим вопросам, которое состоялось 19 августа, выяснилось, что покупать уголь по цене, рассчитанной по формуле «Роттердам+», дешевле, чем импортировать его с ЮАР, США или Колумбии. Цена «Роттердам+» составляет 1,74 тыс грн за т, импорт из Колумбии и США — 1,9 тыс. грн за т, из ЮАР — 1,8 тыс. грн за т.



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