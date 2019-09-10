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Происшествия

Водитель школьного автобуса едва не завез детей под поезд: в сети показали шокирующее видео

13:38 10 сентября 2019 82
Автобус на железнодорожном переезде
Инф. «ФАКТОВ»

В Украине, где не редки ДТП, случающиеся на железнодорожных переездах, водитель автобуса с детьми чуть не выскочил на пути на запрещающий сигнал светофора прямо перед проходящим поездом.

Видео инцидента опубликовал в социальных сетях «Киев Оперативный». Сообщается, что эти кадры были сняты в Львовской области. На видео слышно, как водитель со школьниками сигналил машине, которая остановилась перед переездом, а потом начал ее объезжать. «Начал обгонять, не увидев поезд. Только после сигналов автомобилистов и самого поезда в последний момент остановился. После проезда поезда продолжил движение на красный. Как оказалось, это еще и „спецшколярик“, который возит „особых детей“ из Львова и пригородных территорий на обучение в учебно-реабилитационный центр Святого Николая, в Брюховичах», — говорится в комментарии к видео.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Чехии автобус с украинцами попал под поезд. По предварительным данным, водитель микроавтобуса, не обративший внимание на запрещающий сигнал светофора, попытался проскочить переезд между населенными пунктами Причина и Петровице. В этом ДТП погибла женщина, а мужчина получил травмы.

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