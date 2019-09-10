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Гороскоп на 2 октября для всех знаков зодиака
Среда, 2 октября, — хороший день для того, чтобы заняться своим здоровьем. Отправляйтесь в зал, в бассейн, на массаж. Помните о правильном питании.
А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 2 октября для всех знаков зодиака.
Овен
Не самый спокойный день. Вечером хорошо бы избавиться от стресса при помощи водных процедур или прогулок.
Телец
Если вы планировали сделать признание в чувствах, лучше перенести эту задумку на более благоприятное время.
Близнецы
Друзьям понадобится ваша помощь, постарайтесь не отказывать. К вечеру можете почувствовать легкое недомогание.
Рак
День не очень удачный для работы. Вам пойдут на пользу общение с домочадцами, небольшая поездка, забота о своем самочувствии.
Лев
Совет звезд: лучше держаться в тени, демонстрируя свой львиный шик лишь самым близким.
Дева
Есть риск возникновения перепалок с близким членом семьи. Ваше спасение — чувство юмора.
Весы
Стоит выбросить ненужные вещи, старую одежду. Вы сразу почувствуете себя лучше. Вечер проведите дома с книгой.
Скорпион
День очень хорошо подходит для любых новых исканий и путешествий. Если вы мечтали о новой работе — отправляйтесь на собеседование.
Стрелец
Вы получите небольшую прибыль, родные люди порадуют новостями. А вот недвижимость лучше не покупать.
Козерог
Вы слишком расслабились, закатайте рукава и принимайтесь за работу. Вечером ждет сюрприз.
Водолей
Появится возможность повысить доход, не увольняясь с нынешней должности.
Рыбы
Вам придется принимать важное решение — прислушайтесь к своей интуиции, вы справитесь.
Удачного вам дня!
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