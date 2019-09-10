Стиль жизни

Гороскоп на 2 октября для всех знаков зодиака

Среда, 2 октября, — хороший день для того, чтобы заняться своим здоровьем. Отправляйтесь в зал, в бассейн, на массаж. Помните о правильном питании.

А «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 2 октября для всех знаков зодиака.

Овен

Не самый спокойный день. Вечером хорошо бы избавиться от стресса при помощи водных процедур или прогулок.

Телец

Если вы планировали сделать признание в чувствах, лучше перенести эту задумку на более благоприятное время.

Близнецы

Друзьям понадобится ваша помощь, постарайтесь не отказывать. К вечеру можете почувствовать легкое недомогание.

Рак

День не очень удачный для работы. Вам пойдут на пользу общение с домочадцами, небольшая поездка, забота о своем самочувствии.

Лев

Совет звезд: лучше держаться в тени, демонстрируя свой львиный шик лишь самым близким.

Дева

Есть риск возникновения перепалок с близким членом семьи. Ваше спасение — чувство юмора.

Весы

Стоит выбросить ненужные вещи, старую одежду. Вы сразу почувствуете себя лучше. Вечер проведите дома с книгой.

Скорпион

День очень хорошо подходит для любых новых исканий и путешествий. Если вы мечтали о новой работе — отправляйтесь на собеседование.

Стрелец

Вы получите небольшую прибыль, родные люди порадуют новостями. А вот недвижимость лучше не покупать.

Козерог

Вы слишком расслабились, закатайте рукава и принимайтесь за работу. Вечером ждет сюрприз.

Водолей

Появится возможность повысить доход, не увольняясь с нынешней должности.

Рыбы

Вам придется принимать важное решение — прислушайтесь к своей интуиции, вы справитесь.

Удачного вам дня!

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