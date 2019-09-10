Стиль жизни

Гороскоп на 1 октября для всех знаков зодиака

Вторник, 1 октября, — день хороший для того, чтобы показать на работе все свои таланты и способности.

А чтобы вы знали, к чему готовиться, «ФАКТЫ» предлагают вам гороскоп на 1 октября для всех знаков зодиака.

Овен

Вам сегодня не рекомендуется рисковать. Также следует воздержаться от перекусов в сомнительной забегаловке.

Телец

Возможны конфликты с близкими людьми. Вы получите известие, которое вызовет стресс, старайтесь держать себя в руках.

Близнецы

Возможно расставание с любимым человеком. Вечером стоит заняться уборкой, восполнить продуктовый запас или составить список ближайших покупок.

Рак

Для вас это оптимальное время для подписания договоров и заключения сделок. Также хорошо планировать ремонт.

Лев

Львам звезды советуют заняться творчеством м медитацией. Также возможны интересные предложения как делового, так и личного характера.

Дева

Избегайте случайных связей. Вечером хорошо остаться дома и отдохнуть или заняться уборкой.

Весы

Для вас сегодня под запретом азартные игры, спиртное, споры с начальством и езда без ремней безопасности.

Скорпион

На работе могут порадовать. Вечером возможно легкое пищевое расстройство, поэтому воздержитесь от любых кулинарных экспериментов.

Стрелец

Хорошо посвятить свое время активной социальной деятельности. Также удачным будет объяснений в любви.

Козерог

Не позволяйте другим руководить вашей жизнью. Делайте, что планировали, и скоро получите вознаграждение.

Водолей

Будет немало хлопот и в профессиональных, и в домашних делах. Берегите здоровье.

Рыбы

Не бойтесь браться за те проекты на работе, от которых отказались ваши коллеги. Начальство оценит это высоко. Любимый человек удивит.

Удачного вам дня!

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