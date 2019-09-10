Клуб потребителей

В Киеве из-за планового ремонта на сетях отключат воду (адреса)

Плановые работы на сетях проводятся для более надежного водообеспечения жилых домов. На этот раз «Киевводоканал» предупредил, жителям каких районов столицы перекроют водоснабжение и по каким адресам следует запастись водой. Ранее в Киеве жителям Подольского района советовали не пользоваться водой из крана.

10 сентября

— до 22:00 — на улицах Фастовской, 1, 1а, 8б, Волынской, 26а, 28, 30, 43, 47 (Соломенский район);

— с 18:00 до 8:00 11 сентября — на улицах Некрасовской, 3, 5, 6, 8, 10, Винниченко, 9, 10, 12, 14, 16, 18 (Шевченковский район);

12 сентября

— с 19:00 до 7:00 13 сентября — на улице Липской, 9а, 9б, 11, 15, 15/17 (Печерский район);

14 сентября

— с 16:00 до 20:00 — на улицах Маланюка, 114, Сагайдака, 112 (Днепровский район);

Между тем некоторые жилые дома и офисы в городе остались без воды из-за аварий на водопроводных сетях:

— на улице Большой Житомирской, 8а, 8б, 8/14, 10, 12, 14, 16, 18а (Шевченковский район);

— на Харьковском шоссе, 164 (Дарницкий район);

— на улицах В. Жуковского, 23/16, 14, 10, 8/17, 25/17, 15, 13/16, М. Ломоносова, 18а (Голосеевский район);

— на улице Газопроводной, 1/28, 3, 5 (Подольский район).

Уточнить сроки устранения последствий аварий на водопроводе можно в диспетчерской «Киевводоканала»: 15−81, (044) 200−73−01.

В то же время в «Киевводоканале» напоминают, что с пятого числа и до конца месяца можно передавать показатели водомеров: холодной воды — для формирования платежей за централизованное водообеспечение, горячей воды — платежей за отведение горячей воды. Показатели приборов учета воды надо передавать даже тогда, когда вы водой не пользовались. Чтобы своевременно передать цифры счетчика, можно выбрать любой из способов:

— через «личный кабинет»;

— через сайт vodokanal.kiev.ua (следует нажать кнопку «передать показания»);

— с помощью мобильных приложений Viber и Telegram присоединиться к паблик-аккаунту «Киевводоканал» и отправить текстовое сообщение (действовать по инструкции Viber-бота или Telegram-бота);

— в Центрах коммунального сервиса и Центрах обслуживания потребителей «Киевводоканала»;

— записать показатели в соответствующей графе платежки при оплате в банковских учреждениях.

«ФАКТЫ» также сообщали, что из-за аварий в Киеве более ста домов остались без воды.

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