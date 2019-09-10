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Участники топливного рынка просят новый Кабмин отменить спецпошлины на импорт трубопроводного российского ДТ
Ряд участников топливного рынка Украины обратились к премьер-министру Алексею Гончаруку с просьбой отменить установленные предыдущим Кабинетом министров Украины специальные пошлины на импорт поставляемого трубопроводным транспортом российского дизельного топлива. Об этом сообщает ИА «Интерфакс-Украина».
В письмах, адресованных премьеру, импортеры нефтепродуктов напоминают, что введенная спецпошлина распространяется не на все дизтопливо российского происхождения, а только на ту его часть, которая импортируется нефтепродуктопроводом.
«Это означает, что сфера действия спецпошлины ограничена не столько страной происхождения товара, сколько способом его транспортировки», — говорится в письмах.
По мнению авторов обращения, постановление № 624 от 17 августа 2019 года в перспективе окажет отрицательное влияние на экономику страны, поскольку может привести к увеличению цены топлива для украинских потребителей из-за более высокой стоимости транспортировки другими видами транспорта, что повлечет за собой повышение стоимости готовой продукции для конечного потребителя.
Как сообщалось, правительственным постановлением № 624 от 17 июля 2019 года с 1 августа 2019 года введена спецпошлина 3,75% на дизельное топливо (УКТВЭД 2 710 194 300 — 2 710 194 800), поставляемое трубопроводным транспортом.
А с 1 октября 2019 года она возрастет до 4%.
Пошлина на поставки сжиженного газа с 1 августа составит 1,75%, с 1 октября — 3%.
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