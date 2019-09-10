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Трамп неожиданно отправил в отставку советника по национальной безопасности Болтона

19:43 10 сентября 2019 57
Джон Болтон
Инф. «ФАКТОВ»

Президент США Дональд Трамп отправил в отставку своего советника по национальной безопасности Джона Болтона, который заявил накануне, что Россия после обмена пленными должна выдать Украине еще больше ее граждан.

В Telegram-каналах сообщают, что прошение об отставке Болтон подал еще в понедельник, 9 сентября.

По данным источников в Белом Доме, причиной решения Трампа стало его несогласие со многими предложениями Болтана.

Имя нового советника по национальной безопасности президент США намерен объявить на следующей неделе.

Напомним, в конце августа Болтон побывал с визитом в Киеве. С президентом Зеленским он обсуждал его будущий визит в США, а также вопросы военного и политического сотрудничества двух стран.

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