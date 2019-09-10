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Трамп неожиданно отправил в отставку советника по национальной безопасности Болтона
Президент США Дональд Трамп отправил в отставку своего советника по национальной безопасности Джона Болтона, который заявил накануне, что Россия после обмена пленными должна выдать Украине еще больше ее граждан.
В Telegram-каналах сообщают, что прошение об отставке Болтон подал еще в понедельник, 9 сентября.
По данным источников в Белом Доме, причиной решения Трампа стало его несогласие со многими предложениями Болтана.
Имя нового советника по национальной безопасности президент США намерен объявить на следующей неделе.
Напомним, в конце августа Болтон побывал с визитом в Киеве. С президентом Зеленским он обсуждал его будущий визит в США, а также вопросы военного и политического сотрудничества двух стран.
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