Политика

Зеленский назначил двух замов Богдана: кто эти люди

Президент Украины Владимир Зеленский издал указы о назначении заместителей руководителя Офиса президента. На эти должности назначены Андрей Смирнов и Игорь Жовква, сообщает интернет-представительство президента Украины.

Андрей Смирнов является известным адвокатом (в т.ч. защищал главреда интернет-издания Страна.ua Игоря Гужвы, экс-руководителя фракции Партии Регионов Александра Ефремова), также был депутатом Днепропетровского областного совета.

Игорь Жовква с 2014 года работал в Администрации президента Петра Порошенко, руководил Департаментом внешней политики и европейской интеграции АП. Является кандидатом политических наук, имеет ранг Чрезвычайного и полномочного посла.

Напомним, указом от 9 сентября Зеленский назначил главу Ривненской областной администрации. Им стал 38-летний бизнесмен Виталий Коваль.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter