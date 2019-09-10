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Зеленский назначил двух замов Богдана: кто эти люди
Президент Украины Владимир Зеленский издал указы о назначении заместителей руководителя Офиса президента. На эти должности назначены Андрей Смирнов и Игорь Жовква, сообщает интернет-представительство президента Украины.
Андрей Смирнов является известным адвокатом (в т.ч. защищал главреда интернет-издания Страна.ua Игоря Гужвы, экс-руководителя фракции Партии Регионов Александра Ефремова), также был депутатом Днепропетровского областного совета.
Игорь Жовква с 2014 года работал в Администрации президента Петра Порошенко, руководил Департаментом внешней политики и европейской интеграции АП. Является кандидатом политических наук, имеет ранг Чрезвычайного и полномочного посла.
Напомним, указом от 9 сентября Зеленский назначил главу Ривненской областной администрации. Им стал 38-летний бизнесмен Виталий Коваль.
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