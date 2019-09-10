24.82 / 25.11 27.32 / 27.74
Киев: +23
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Поборовшая рак Янина Соколова снялась в пронзительном клипе с Валерием Харчишиным (видео)

22:06 10 сентября 2019 99
Янина Соколова и Валерий Харчишин
Лилия МУЗЫКА, «ФАКТЫ»

Известная телеведущая Янина Соколова, поборовшая рак и откровенно рассказавшая об этом, снялась в пронзительном клипе с Валерием Харчишиным. Она стала героиней нового клипа его группы «Друга Ріка».

«Сьомий день» — песня с седьмого студийного альбома «Піраміда». Трек стал гимном к большому мультимедийному проекту известной украинской телеведущей, журналистки и актрисы Янины Соколовой «Я, Нина». Его цель — изменить отношение общества к онкобольным и к самим себе.

Не удивительно, что главную роль в клипе сыграла именно Янина. Для нее история «Сьомого дня» — не просто очередная съемка, но и история личных переживаний. Весной 2019 Соколова написала резонансный пост в фейсбуке, в котором призналась, что последние месяцы отчаянно боролась со страшной болезнью и таки смогла ее победить.

«Сьомий день» — это исповедь и призыв. Это история двух героев, которые нашли то, ради чего стоит жить каждый день как последний, что бы ни случилось в вашей жизни. Мы хотим побудить людей любить и ничего не бояться. Мы не знаем, что будет завтра, но точно знаем, как можно сделать счастливыми друг друга сегодня. Идея снять совместный клип принадлежит Валерию. Мы близкие друзья, поэтому я сразу согласилась. А режиссер Аня Бурячкова ее реализовала. Уверена, что после просмотра этого видео украинцы хотя бы на минуту задумаются и изменят свою жизнь, — рассказала Янина.

Валерия Харчишина потрясла история Соколовой. Музыкант поддерживал ее и глубоко проникся темой онкологии вУкраине. Эта болезнь затрагивает многие семьи.

«Если верить статистике, ежегодно примерно 140 тысячам украинцев диагностируют рак. Поэтому неудивительно, что эта болезнь затрагивает почти каждую четвертую семью в Украине. К сожалению, я знаю, как сложно бывает человеку принять диагноз, а тем более найти в себе силы для дальнейшей борьбы. Однако у меня есть и другие примеры — это моя подруга Янина Соколова, которая даже в самые темные времена не теряла надежды и любви к жизни. Я буду счастлив, если наш новый клип поможет кому-то пережить страшный миг и подарит надежду на счастье, что бы не произошло», — надеется Харчишин.

Он также сообщает, что и дальше будет поддерживать Янину. Следующим шагом станет презентация автобиографической книги и полнометражного художественного фильма «Я, Нина», одну из ролей в котором сыграл Валерий Харчишин.

Ранее в интервью «ФАКТАМ» Янина Соколова откровенно рассказала о борьбе с болезнью и выздоровлении, а также о миссии журналиста на войне, ненормативной лексике и политике.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер