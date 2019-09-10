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Поборовшая рак Янина Соколова снялась в пронзительном клипе с Валерием Харчишиным (видео)
Известная телеведущая Янина Соколова, поборовшая рак и откровенно рассказавшая об этом, снялась в пронзительном клипе с Валерием Харчишиным. Она стала героиней нового клипа его группы «Друга Ріка».
«Сьомий день» — песня с седьмого студийного альбома «Піраміда». Трек стал гимном к большому мультимедийному проекту известной украинской телеведущей, журналистки и актрисы Янины Соколовой «Я, Нина». Его цель — изменить отношение общества к онкобольным и к самим себе.
Не удивительно, что главную роль в клипе сыграла именно Янина. Для нее история «Сьомого дня» — не просто очередная съемка, но и история личных переживаний. Весной 2019 Соколова написала резонансный пост в фейсбуке, в котором призналась, что последние месяцы отчаянно боролась со страшной болезнью и таки смогла ее победить.
«Сьомий день» — это исповедь и призыв. Это история двух героев, которые нашли то, ради чего стоит жить каждый день как последний, что бы ни случилось в вашей жизни. Мы хотим побудить людей любить и ничего не бояться. Мы не знаем, что будет завтра, но точно знаем, как можно сделать счастливыми друг друга сегодня. Идея снять совместный клип принадлежит Валерию. Мы близкие друзья, поэтому я сразу согласилась. А режиссер Аня Бурячкова ее реализовала. Уверена, что после просмотра этого видео украинцы хотя бы на минуту задумаются и изменят свою жизнь, — рассказала Янина.
Валерия Харчишина потрясла история Соколовой. Музыкант поддерживал ее и глубоко проникся темой онкологии вУкраине. Эта болезнь затрагивает многие семьи.
«Если верить статистике, ежегодно примерно 140 тысячам украинцев диагностируют рак. Поэтому неудивительно, что эта болезнь затрагивает почти каждую четвертую семью в Украине. К сожалению, я знаю, как сложно бывает человеку принять диагноз, а тем более найти в себе силы для дальнейшей борьбы. Однако у меня есть и другие примеры — это моя подруга Янина Соколова, которая даже в самые темные времена не теряла надежды и любви к жизни. Я буду счастлив, если наш новый клип поможет кому-то пережить страшный миг и подарит надежду на счастье, что бы не произошло», — надеется Харчишин.
Он также сообщает, что и дальше будет поддерживать Янину. Следующим шагом станет презентация автобиографической книги и полнометражного художественного фильма «Я, Нина», одну из ролей в котором сыграл Валерий Харчишин.
Ранее в интервью «ФАКТАМ» Янина Соколова откровенно рассказала о борьбе с болезнью и выздоровлении, а также о миссии журналиста на войне, ненормативной лексике и политике.
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