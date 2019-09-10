Украина

Зеленский официально встретился с Коломойским: стало известно, о чем говорили

Президент Владимир Зеленский провел публичную встречу с бизнесменом Игорем Коломойским. Фото встречи опубликовал Офис главы государства. Напомним, олигарх предрек досрочные выборы Верховной Рады.

Как сообщила пресс-служба, речь шла о ведении бизнеса в Украине, а также о реформировании энергетической отрасли.

В офисе напомнили, что в июне на форуме «Диалог бизнеса и власти» Зеленский обратился к представителям крупного бизнеса с просьбой о помощи государству в решении социальных проблем.

Напомним, Игоря Коломойского назвали ситуативным союзником Владимира Путина в Украине.

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