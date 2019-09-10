- 00:01 Усекновение главы Иоанна Предтечи: что запрещено делать 11 сентября
- 10.09 23:42 Встречу Зеленского с Коломойским высмеяли фотожабой
- 10.09 23:36 Криштиану Роналду устроил бенефис в Вильнюсе, забив Литве четыре мяча
- 10.09 23:27 Украина спасла поединок против Нигерии, отыграв за минуту два мяча: хроника матча, видео голов
- 10.09 23:12 Зеленский одобрил: стало известно, кто займет кресло Матиоса
- 10.09 23:10 Зеленский официально встретился с Коломойским: стало известно, о чем говорили
- 10.09 22:33 Apple представила новый iPhone: главные итоги презентации 10 сентября
- 10.09 22:31 Охранники Зеленского оказались лучшими в мире
- 10.09 22:06 Поборовшая рак Янина Соколова снялась в пронзительном клипе с Валерием Харчишиным
- 10.09 22:01 Apple презентует iPhone 11: полное видео
- 10.09 21:35 Закон об импичменте и разрешение на прослушку: что одобрила Рада 10 сентября (полное видео заседания)
- 10.09 21:16 Олег Винник признался, кто его фотографирует в бассейне
Зеленский официально встретился с Коломойским: стало известно, о чем говорили
Президент Владимир Зеленский провел публичную встречу с бизнесменом Игорем Коломойским. Фото встречи опубликовал Офис главы государства. Напомним, олигарх предрек досрочные выборы Верховной Рады.
Как сообщила пресс-служба, речь шла о ведении бизнеса в Украине, а также о реформировании энергетической отрасли.
В офисе напомнили, что в июне на форуме «Диалог бизнеса и власти» Зеленский обратился к представителям крупного бизнеса с просьбой о помощи государству в решении социальных проблем.
Напомним, Игоря Коломойского назвали ситуативным союзником Владимира Путина в Украине.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!