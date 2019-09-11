Происшествия

Жестокое тройное убийство под Львовом: женщина лишила жизни ребенка и двух взрослых

Во Львовской области Сиховский районный суд вынес приговор 50-тилетней Ларисе Папаевич. За убийство ребенка и двух взрослых женщина получила высшую меру наказания — пожизненное заключение, пишет ZAXID.NET.

«Сиховский районный суд. Львова приговорил к пожизненному заключению 50-летнюю Ларису Папаевич, которая в декабре 2015 года совершила тройное убийство на Сокальщине. Во вторник, 10 сентября, коллегия судей в составе Игоря Рудакова, Богдана Мычко и Софии Черной объявила приговор обвиняемой в резонансном преступлении», — сказано в сообщении.

Папаевич признали виновной по статье 115 Уголовного Кодекса (убийство двух и более человек и убийстве с целью скрыть другое преступление). Женщина плакала, слушая приговор.

По данным следствия, жительница селя Тяглов 23 декабря 2015 года жестоко убила односельчанку Богдану Ващишин и ее восьмилетнюю дочь Катю. Это случилось во время пьянки в доме Ващишин.

Пока хозяйка отправилась к соседке за самогонкой, Папаевич схватила тяжелый масляный обогреватель и разбивала голову Кати, просившей прекратить пить водку. Вернувшейся матери девочки Ващишин тоже разбила голову обогревателем, а потом ушла.

Утром убийца вернулась на место преступления, чтобы убедиться в гибели жертв. В этот момент на преступницу что-то нашло. Она схватила нож и несколько раз проколола шею девочки. Папаевич не смогла объяснить судьям, зачем осквернила труп.

Во дворе дома покойных убийцу заметила 70-летняя соседка Анастасия Семенюк. Папаевич ударила ее кирпичом по голове. Это не помогло: в тот же день к Папаевич нагрянули правоохранители. След преступницы взяла собака. Незадолго до этого она рассказала об убийствах сыну, но в суде вину не признала.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в июне в центре Одессы пожилой мужчина совершил тройное убийство, вырезав семью соседей-должников.

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