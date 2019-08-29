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Трагедия в Дрогобыче: траур объявлен во всей Львовской области
В связи с трагедией в Дрогобыче, в результате которой погибли люди, в том числе один ребенок, Львовская облгосадминистрация объявила на территории области двухдневный траур.
Как сообщили в ЛОГА, траурными днями объявлены 29 и 30 августа. В эти дни на территории области будут приспущены государственные флаги Украины с траурными лентами. Также на Львовщине не будут проводиться концертно-развлекательные мероприятия.
«В знак скорби по погибшим в дни траура на всей территории Львовской области призываем приспустить Государственный флаг Украины с траурной лентой на зданиях и сооружениях местного самоуправления, коммунальных предприятий, учреждений и организаций и др. на территории всей области», — говорится в сообщении.
Кроме того, в облгосадминистрации призвали в заведениях торговли, ресторанного бизнеса и в общественном транспорте не включать развлекательную музыку.
«Львовская областная государственная администрация выражает соболезнования родным и близким по поводу невосполнимой утраты», — говорится в сообщении.
Напомним, обрушение дома в Дрогобыче по ул. Грушевского, 101, случилось 28 августа в 2:46. Рухнул один из четырех подъездов жилой четырехэтажки. Причина обвала устанавливается. Дом полностью отключен от газо-, электро- и водоснабжения.
По состоянию на утро 29 августа разбор завалов продолжается. Спасатели уже вывезли 29 самосвалов строительного мусора. Конструкции дома разбираются в ручном режиме, спасательные бригады выделили два оперативных участка с обеих сторон завала.
По данным спасателей, под завалами были найдены тела женщин 79, 80, 63, 44 и 20 лет, мальчика пяти лет, 42-летнего и 56-летнего мужчины. Все жертвы погибли в момент обрушения дома. За прошедшие сутки семерых жильцов, в том числе пятерых детей, удалось достать из-под завалов живыми. С семьями работают психологи.
Как сообщали «ФАКТЫ», в Дрогобыче 29 и 30 августа объявлены днями траура.
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