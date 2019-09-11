Кремль ищет способы «убраться из Донбасса», — американский дипломат

Украина

Временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор предполагает, что у властей РФ сегодня есть желание покинуть оккупированные территории Донбассе и Крыма. Об этом он заявил в интервью журналистке «Голоса Америки» Мирославе Гонгадзе.

«Я думаю, есть признаки, что россияне и, в частности, Кремль хотели бы уйти из Донбасса. Я вижу признаки того, что экономическое бремя, который россияне чувствуют — и речь идет не только о санкциях, …бремя, которое платит российское правительство и российский народ, сказывается на их экономике», — сказал американский дипломат.

По мнению Тейлора, большая нагрузку на российскую экономику создает необходимость нести расходы на содержание войск и служб на Донбассе и в Крыму.

«И цена Донбасса и Крыма для россиян, в дополнение к цене санкций, обращают меня к мысли, что они хотели бы убраться из Донбасса. Поэтому если мы продолжим санкции и будем говорить с ними — в каком угодно формате… Если этот формат сработает, то это замечательный формат!», — сказал Тейлор.

Он считает, что диалог вроде бы идет хорошо между президентами Зеленским и Путиным, и в связи с этим надеется, что они могут прийти к согласию касательно того, чтобы РФ покинула и Донбасс, и Крым.

Также временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявил о готовности США помочь Украине «нормандских переговорах» по урегулированию ситуации на Донбассе, но пока такого запроса от президента Владимира Зеленского Вашингтону не поступало.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», военный обозреватель Алексей Арестович считает, что в рамках подготовки к переговорам в «нормандском формате» президент России Владимир Путин активно демонстрирует Западу и Украине, что он готов идти на уступки. Состоявшийся 7 сентября обмен удерживаемыми лицами, как и декларации некоторых должностных лиц РФ, причастных к этой акции, — это посыл Кремля якобы свидетельствующий об изменении поведения России. Однако, по словам Арестовича, позитивных итогов от будущих переговоров ждать не стоит. Будут декларации, то есть в реальности «договорятся о том, чтобы договариваться в дальнейшем».

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