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В Украине рассказали, что может заставить Путина пойти на уступки в переговорах с Зеленским
В рамках подготовки к переговорам в «нормандском формате» президент России Владимир Путин активно демонстрирует Западу и Украине, что он готов идти на уступки. Состоявшийся 7 сентября обмен удерживаемыми лицами, как и декларации некоторых должностных лиц РФ, причастных к этой акции, — это посыл Кремля якобы свидетельствующий об изменении поведения России.
Об этом в эфире «Радио Свобода» сказал военный обозреватель Алексей Арестович.
Однако, по словам Арестовича, позитивных итогов от будущих переговоров ждать не стоит. Будут декларации, то есть в реальности «договорятся о том, чтобы договариваться в дальнейшем».
«Возможно, что прорывом встречи «нормандской четверки» назовут договоренность о прямых переговорах Путина и Зеленского вне «нормандского формата». Можно также ожидать, что Путин будет настаивать на прямых переговорах Зеленского с лидерами так называемых «ЛНР» и «ДНР», — считает эксперт, отмечая, что скорее всего, Зеленский на это не пойдет, учитывая реакцию украинского общества.
Он отмечает, что прямые переговоры с Путиным украинцы Зеленскому простят, а с лидерами «ЛНР» и «ДНР» — нет.
«Я в целом не жду каких-либо подвижек в отношениях между Украиной и Россией. Комплекс проблем таков и сопротивление внутреннее таково в обеих странах, что быстрого прорыва в отношениях или хотя бы прекращения вооруженного конфликта в Донбассе ожидать не приходится. Все равно будут стрелять и назначать новые переговоры, это, к сожалению, еще очень долгая история», — полагает военный обозреватель Алексей Арестович.
Напомним, во время встречи украинских граждан в Борисполе президент Владимир Зеленский заявил, что обмен пленными — это «первый этап в прекращении войны».
После обмена состоялся телефонный разговор между Зеленским и Путиным. Речь шла о проведении встречи в нормандской формате, о выполнении договоренностей в рамках Минского процесса по урегулированию конфликта на Донбассе.
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