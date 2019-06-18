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Названо имя временного руководителя посольства США в Украине
Временным поверенным в делах США в Украине стал Уильям Тейлор, ранее уже работавший в нашей стране и возглавлявший американскую дипмиссию в Киеве с 2006 по 2009 год.
«Уильям Тейлор будет руководить нашей командой в это время исторических выборов и переходного периода. Посол Тейлор принесет в нашу команду богатый дипломатический опыт в этот важный момент в отношениях между Украиной и США», — говорится в сообщении посольства США в Украине.
Также сообщается, что перед назначением в Украину Уильям Тейлор занимал должность исполнительного вице-президента Института мира США. «Соединенные Штаты остаются глубоко преданными успеху стабильной, процветающей, демократической и свободной Украины, и мы продолжаем поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины», — приводят в посольстве слова нового временного поверенного.
Уильям Тейлор — выпускник престижной Уэст-Пойнтской военной академии. Служил в сухопутных войсках США в Германии и Вьетнаме, имеет звание капитана. Защитил диссертацию в Гарвардском университете. В его послужном списке: должность старшего консультанта при координаторе Госдепартамента по вопросам реконструкции и стабилизации; выполнение обязанностей представителя США при специальном посланнике «ближневосточного квартета» по вопросам размежевания в Иерусалиме; пост директора управления по реконструкции в Ираке; работа в Кабуле в качестве координатора по вопросам американской и международной помощи Афганистану, а также координатора по Афганистану в Госдепартаменте США.
Эксклюзивное интервью, которое Уильям Тейлор дал нашему изданию во время своей работы Чрезвычайным и Полномочным послом в Украине в 2006 году, читайте на сайте «ФАКТОВ»: «В свое время я командовал взводом в северо-западной части вьетнамских джунглей».
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— Глупенькая! Ну что ты переживаешь, что у тебя грудь первого размера? Зато ноги, вон, сорок четвертого!!!