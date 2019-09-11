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Украинская красавица-легкоатлетка с личным рекордом победила в необычных соревнованиях (фото, видео)
9−10 сентября в столице Беларуси — Минске — проходил легкоатлетический матч между Европой и США. Украинские спортсмены, принимавшие участие в необычных соревнованиях, принесли несколько медалей в общую копилку.
Соревнования по прыжкам в высоту среди женщин выиграла Юлия Левченко. Нашей соотечественнице покорилась планка 2,02 м, причем сделала это с первой попытки, что стало лучшим результатом в ее карьере, а также рекордом Украины в категории до 23 лет. Второе место заняла еще одна украинка Ирина Геращенко с результатом 1,98 м, а третье место досталось россиянке Марии Ласицкене.
An absolutely flawless performance from Team Europe's Yuliya Levchenko in the high jump.— European Athletics (@EuroAthletics) 10 сентября 2019 г.
Seven first time clearances from 1.87m all the way through to a lifetime best of 2.02m! #TheMatch pic.twitter.com/l2rlMcKtTt
Также «золото» в беге на 400 метров с барьерами досталось Анне Рыжиковой. Показав на финише результат 55,32 сек, украинка опередила Леа Шпрунгер из Швейцарии (55,46 сек) и британку Меган Бизли (55,49 сек).
Отметим, что в общем зачете Европа набрала более чем на 100 баллов больше, чем Европа (724,5 против 601,5), и стала победительницей соревнований.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Юлия Левченко посетовала на безразличие к украинскому спорту.
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