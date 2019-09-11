Украинская красавица-легкоатлетка с личным рекордом победила в необычных соревнованиях (фото)

Спорт

9−10 сентября в столице Беларуси — Минске — проходил легкоатлетический матч между Европой и США. Украинские спортсмены, принимавшие участие в необычных соревнованиях, принесли несколько медалей в общую копилку.

Соревнования по прыжкам в высоту среди женщин выиграла Юлия Левченко. Нашей соотечественнице покорилась планка 2,02 м, причем сделала это с первой попытки, что стало лучшим результатом в ее карьере, а также рекордом Украины в категории до 23 лет. Второе место заняла еще одна украинка Ирина Геращенко с результатом 1,98 м, а третье место досталось россиянке Марии Ласицкене.

Юлия Левченко, Мария Ласицкене, Ирина Геращенко

An absolutely flawless performance from Team Europe's Yuliya Levchenko in the high jump.



Seven first time clearances from 1.87m all the way through to a lifetime best of 2.02m! #TheMatch pic.twitter.com/l2rlMcKtTt — European Athletics (@EuroAthletics) 10 сентября 2019 г.

Также «золото» в беге на 400 метров с барьерами досталось Анне Рыжиковой. Показав на финише результат 55,32 сек, украинка опередила Леа Шпрунгер из Швейцарии (55,46 сек) и британку Меган Бизли (55,49 сек).

Отметим, что в общем зачете Европа набрала более чем на 100 баллов больше, чем Европа (724,5 против 601,5), и стала победительницей соревнований.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Юлия Левченко посетовала на безразличие к украинскому спорту.

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