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Спорт

Украинская красавица-легкоатлетка с личным рекордом победила в необычных соревнованиях (фото, видео)

8:32 11 сентября 2019 163
Украинская красавица-легкоатлетка с личным рекордом победила в необычных соревнованиях (фото)
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

9−10 сентября в столице Беларуси — Минске — проходил легкоатлетический матч между Европой и США. Украинские спортсмены, принимавшие участие в необычных соревнованиях, принесли несколько медалей в общую копилку.

Соревнования по прыжкам в высоту среди женщин выиграла Юлия Левченко. Нашей соотечественнице покорилась планка 2,02 м, причем сделала это с первой попытки, что стало лучшим результатом в ее карьере, а также рекордом Украины в категории до 23 лет. Второе место заняла еще одна украинка Ирина Геращенко с результатом 1,98 м, а третье место досталось россиянке Марии Ласицкене.

Юлия Левченко, Мария Ласицкене, Ирина Геращенко

Также «золото» в беге на 400 метров с барьерами досталось Анне Рыжиковой. Показав на финише результат 55,32 сек, украинка опередила Леа Шпрунгер из Швейцарии (55,46 сек) и британку Меган Бизли (55,49 сек).

Отметим, что в общем зачете Европа набрала более чем на 100 баллов больше, чем Европа (724,5 против 601,5), и стала победительницей соревнований.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Юлия Левченко посетовала на безразличие к украинскому спорту.

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