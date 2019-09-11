24.86 / 25.12 27.34 / 27.77
Киев: +13
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Пытали людей: США ввели персональные санкции против российских силовиков

9:14 11 сентября 2019
Сотрудник СК РФ
Инф. «ФАКТОВ»

США ввели персональные санкции против двух сотрудников Следственного комитета России, уличенных в пытках последователей религиозной общины «Свидетели Иеговы» в Сургуте.

Как сообщает Радио Свобода, руководителя управления СК РФ в Сургуте Владимира Ермолаева и старшего следователя Степана Ткача обвиняют в применении силы к семи верующим в феврале 2019 года. Неназванные свидетели утверждают, что фигурантов дела душили, били электрошокером во время допросов.

С 2017 года по решению Верховного суда РФ «Свидетели Иеговы» считаются экстремистской организацией, чья деятельность на территории страны запрещается. В Сургуте после обнародования фактов пыток задержанных верующих СК РФ отказался возбуждать уголовное дело.

Тем временем в Госдепартаменте США утверждают, что в настоящее время в России под следствием находятся более 250 последователей «Свидетелей Иеговы».

Напомним, с понедельника, 26 августа, вступил в силу второй пакет санкций США, введенных в отношении России за отравление в британском Солсбери бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Тогда же Вашингтон призвал международные финансовые организации не предоставлять и не продлевать любые кредиты для России, а также отказывать ей в финансовой и технической помощи.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер