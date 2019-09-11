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Пытали людей: США ввели персональные санкции против российских силовиков
США ввели персональные санкции против двух сотрудников Следственного комитета России, уличенных в пытках последователей религиозной общины «Свидетели Иеговы» в Сургуте.
Как сообщает Радио Свобода, руководителя управления СК РФ в Сургуте Владимира Ермолаева и старшего следователя Степана Ткача обвиняют в применении силы к семи верующим в феврале 2019 года. Неназванные свидетели утверждают, что фигурантов дела душили, били электрошокером во время допросов.
С 2017 года по решению Верховного суда РФ «Свидетели Иеговы» считаются экстремистской организацией, чья деятельность на территории страны запрещается. В Сургуте после обнародования фактов пыток задержанных верующих СК РФ отказался возбуждать уголовное дело.
Тем временем в Госдепартаменте США утверждают, что в настоящее время в России под следствием находятся более 250 последователей «Свидетелей Иеговы».
Напомним, с понедельника, 26 августа, вступил в силу второй пакет санкций США, введенных в отношении России за отравление в британском Солсбери бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Тогда же Вашингтон призвал международные финансовые организации не предоставлять и не продлевать любые кредиты для России, а также отказывать ей в финансовой и технической помощи.
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