24.99 / 25.21 27.60 / 27.99
Киев: +21
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

США "запустили" новый пакет санкций против России: по кому ударят

10:05 26 августа 2019 130
Санкции
Инф. «ФАКТОВ»

С понедельника, 26 августа, вступил в силу второй пакет санкций США, введенных в отношении России за отравление в британском Солсбери бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Как сообщает «Немецкая волна», Вашингтон призвал международные финансовые организации не предоставлять и не продлевать любые кредиты для России, а также отказывать ей в финансовой и техническую помощи.

Американским банкам запрещено участвовать в первичной продаже суверенного долга не в рублях и предоставлять нерублевые кредиты российскому правительству. Также введены ограничения лицензирования экспорта товаров и технологий, контролируемых министерством торговли США в рамках борьбы с распространением химического и биологического оружия.

В администрации США уверены, что санкции позволят ограничить доступ России к миллиардам долларов от двусторонней торговли с Соединенными Штатами. Сообщается, что ограничительные меры будут действовать, по меньшей мере, 12 месяцев.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», первый пакет санкций по делу об отравлении Скрипалей США ввели в августе 2018 года. Тогда в Вашингтоне заявили, что правительство России использовало химическое или биологическое оружие в нарушение международного права на территории другой страны.

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2019 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер