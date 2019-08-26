- 10:45 Наверное, съел чего-нибудь: в России продолжают врать о ядерном взрыве под Архангельском
- 10:19 Гранатометный обстрел здания в центре Киева расследуют как теракт
- 10:15 «Старейшая гламурная модель Британии» снялась в том же бикини, в котором позировала более 40 лет назад
- 10:05 «Ножницами» с линии штрафной: в чемпионате Бразилии забит фантастический гол
- 10:05 США "запустили" новый пакет санкций против России: по кому ударят
- 09:51 Крупная автокатастрофа на трассе Киев — Чоп: много погибших и травмированных
- 09:47 В День независимости украинские патриоты оставили боевикам дерзкое послание в оккупированном Лутугино
- 09:39 «Пока научился делать сыр, испортил тонну молока»: как ветеран АТО стал успешным сыроваром
- 09:18 Где смотреть онлайн «Аякс» — АПОЕЛ: расписание трансляций матчей Лиги чемпионов
- 09:18 Здание в центре Киева обстреляли из гранатомета: выбиты стекла на трех этажах
- 09:11 Боевик "ДНР" "Абвер" собрался в депутаты в Крыму от партии Зюганова
- 09:05 Трамп неловко поцеловался с Меркель и Брижит Макрон, а Мелания Трамп влюбленно смотрела на Джастина Трюдо
США "запустили" новый пакет санкций против России: по кому ударят
С понедельника, 26 августа, вступил в силу второй пакет санкций США, введенных в отношении России за отравление в британском Солсбери бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Как сообщает «Немецкая волна», Вашингтон призвал международные финансовые организации не предоставлять и не продлевать любые кредиты для России, а также отказывать ей в финансовой и техническую помощи.
Американским банкам запрещено участвовать в первичной продаже суверенного долга не в рублях и предоставлять нерублевые кредиты российскому правительству. Также введены ограничения лицензирования экспорта товаров и технологий, контролируемых министерством торговли США в рамках борьбы с распространением химического и биологического оружия.
В администрации США уверены, что санкции позволят ограничить доступ России к миллиардам долларов от двусторонней торговли с Соединенными Штатами. Сообщается, что ограничительные меры будут действовать, по меньшей мере, 12 месяцев.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», первый пакет санкций по делу об отравлении Скрипалей США ввели в августе 2018 года. Тогда в Вашингтоне заявили, что правительство России использовало химическое или биологическое оружие в нарушение международного права на территории другой страны.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!