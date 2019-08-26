Мир

США "запустили" новый пакет санкций против России: по кому ударят

С понедельника, 26 августа, вступил в силу второй пакет санкций США, введенных в отношении России за отравление в британском Солсбери бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Как сообщает «Немецкая волна», Вашингтон призвал международные финансовые организации не предоставлять и не продлевать любые кредиты для России, а также отказывать ей в финансовой и техническую помощи.

Американским банкам запрещено участвовать в первичной продаже суверенного долга не в рублях и предоставлять нерублевые кредиты российскому правительству. Также введены ограничения лицензирования экспорта товаров и технологий, контролируемых министерством торговли США в рамках борьбы с распространением химического и биологического оружия.

В администрации США уверены, что санкции позволят ограничить доступ России к миллиардам долларов от двусторонней торговли с Соединенными Штатами. Сообщается, что ограничительные меры будут действовать, по меньшей мере, 12 месяцев.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», первый пакет санкций по делу об отравлении Скрипалей США ввели в августе 2018 года. Тогда в Вашингтоне заявили, что правительство России использовало химическое или биологическое оружие в нарушение международного права на территории другой страны.

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