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В центре Харькова работница поликлиники напала на уличного музыканта (фото)
В центре Харькова администратор консультационной поликлиники напала на уличного музыканта, разбив ему голову. Ранее в Харькове на улице академика Богомольца неадекватная женщина ударила мальчика и напала на его маму.
Об инциденте в социальных сетях сообщается на страничке «Харьков 1654». Инцидент произошел возле медучреждения, расположенного рядом с «Градусником» (огромный термометр размещен на здании по ул. Сумской, 1 возле станции метро «Исторический музей»).
«Играли ребята и играли, зрители, девочки вокруг, всякое такое. Выскочила с охранником, пнула футляр от инструмента, разбросала деньги и дала по лбу пацану какой-то фигней, разбила голову до крови… Орала, что рядом с больницей нельзя», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в вестибюле станции харьковского метро «А. С. Масельского» пьяный мужчина ударил полицейского ножом в грудь. ЧП произошло после того, как мужчина начал приставать к двум пассажиркам. Девушки пожаловались полицейскому. Во время беседы правоохранителя с девушками мужчина подошел и напал с ножом на полицейского.
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