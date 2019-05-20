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В Харькове неадекватная женщина бросалась на детей и угрожала их убить: детали инцидента (фото)
В Харькове, на улице академика Богомольца, неадекватная женщина ударила мальчика и напала на его маму. Ранее в Ирпене (Киевская область) мужчина избил прохожую на глазах у ее ребенка.
Об этом инциденте в социальных сетях сообщила сама пострадавшая и опубликовала фотографии агрессивной женщины. «Вот эта мадам бегает по ул. Академика Богомольца и на соседних улицах — по детским площадкам — и бьет детей! Сегодня я стояла на остановке, ждала маршрутку, сын отошел с другом на пару метров на тренажеры, прибежал через три минуты: «Там какая-то ненормальная нас прогнала с матами оттуда», — сообщает Яна Сажнева на страничке «Типичный Харьковъ» в Facebook.
Потом женщина, прогнавшая ребят с площадки, ударила сына Яны Сажневой и бросалась на нее саму. «Я ее отталкивала, кричала на нее, у меня истерика, сын побелел от ужаса… Не могла от нее уйти, она кидалась. Сын убежать успел, а я — нет. Она и мне зарядила хорошенько в висок, пока я пыталась вызвать полицию», — говорится в сообщении.
Харьковчанка сообщила, что справиться с неадекватной женщиной помогли прохожие. Подъехавший по вызову полицейские вызвали скорую, но агрессивно настроенная женщина кричала, что выйдет через пару дней и придет убивать детей.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», во Львовской области в больницу попал 11-летний школьник, у которого диагностировали ушиб передней стенки живота — его на перемене ударил учитель математики.
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