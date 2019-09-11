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Людям, которые уходят из бизнеса на госслужбу, нужно ставить памятник, — Юрий Голик
Каждому менеджеру из бизнеса, попадающему в мир государственного управления Украины, приходится решать эвристические задачи — это когда не известен не только ответ, но и поисковая последовательность шагов, ведущая к нему. Такое мнение в интервью «Цензор.Нет» высказал руководитель программы «Региональное развитие» Украинского института будущего, советник бывшего главы Днепропетровской облгосадминистрации Юрий Голик.
«Любому человеку, который сейчас уходит из бизнеса на госслужбу — то, что мы наблюдали в 2014—2015-х, — нужно памятник поставить. Другой вопрос, что не все там долго выдерживают. Я с этой точки зрения более психологически подготовленный. Если я решу туда пойти, то меня многие вещи не пугают. Я весь маразм бюрократии воспринимаю нормально, как условия игры, с которыми нужно жить и которые нужно научится обыгрывать», — отметил он.
По словам Голика, в стране практически нет успешных кейсов и, соответственно, нет никакого мануала, как делать осязаемый положительный результат. Одним из немногих положительных примеров он назвал изменения в Днепропетровской области.
Как сообщалось ранее, Днепропетровская область является лидером по росту доходов в бюджет по каждому из налогов в абсолютных цифрах и в числе лидеров в относительных значениях. «Четыре года подряд мы вместе с нашими друзьями и коллегами из областного совета рекордно увеличивали бюджет развития нашей области», — сообщил Голик. Такой рост он объясняет, в частности, тем, что предприниматели Днепропетровской области за последние четыре года заработали в ProZorro более 120 миллиардов гривен.
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