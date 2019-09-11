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Пышногрудая фанатка-блондинка лишила дара речи комментатора во время баскетбольного матча (видео)
Во время матча между США и Бразилией на чемпионате мира по баскетболу, который проходит в Китае, телекомментатор и бывший австралийский баскетболист Эндрю Гейз буквально лишился дара речи, когда камеры выхватила с трибуны стадиона эффектную пышногрудую блондинку — болельщицу Бразилии.
Красотка, подхватившаяся с места и сделавшая несколько танцевальных движений, была без бюстгальтера, в довольно откровенном топике. И при каждом прыжке ее бюст соблазнительно колыхался. Она вызвала настоящий фурор на стадионе. А Эндрю так растерялся, что запнулся на полуслове. «И…Ну.», — сказал он. А затем, как пишет издание Daily Star, взял себя в руки, собрался с мыслями и продолжил: «Все поставлено сейчас на кон для Бразилии. Поддержка, которую они получают от своих болельщиков, многие из которых проделали долгий путь сюда в Китай, необходима».
«Как раз отсутствие ПОДДЕРЖКИ здесь выдающееся», ««Ха-ха, абсолютная классика — полностью лишился дара речи — отреагировали пользователи соцсети.
Andrew Gaze left speechless by fan at FIBA World Cup#TeamUSA #FIBA #WorldCup pic.twitter.com/PdcScBIPKN
— The Roast (@thenrlroast) September 9, 2019
Ранее «ФАКТЫ» писали. что в Нидерландах голая фанатка пыталась сорвать футбольный матч.
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