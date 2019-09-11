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Общество и люди

Чудо природы: украинские полярники нашли в Антарктиде пещеру с озерами и речкой (фото)

10:20 11 сентября 2019 188
Украинские полярники нашли в Антарктиде пещеру с озерами и речкой
Игорь ОСИПЧУК, «ФАКТЫ»

Когда на антарктической станции «Академик Вернадский» (бывшей британской станции «Фарадей») в 1990-х годах начали работать украинские экспедиции, невдалеке от нее нашли вход в пещеру. Однако только сейчас полярники (участники уже 24-й по счету зимовки) провели ее тщательное обследование и обнаружили, что пещера втрое больше, чем считалось раньше. Более того — в ней есть несколько озер и течет река. Об этом «ФАКТАМ» сообщил руководитель Национального антарктического научного центра Министерства науки и образования Украины Евгений Дикий.

Станция «Академик Вернадский» расположена на острове Галиндез в нескольких километрах от побережья Антарктиды. Раньше был известен вход в пещеру, который находился на противоположной от станции стороне острова, у вершины ледника. Однако за несколько лет конфигурация ледника изменилось, и тот вход завалило.

Как передает со станции начальник зимовки Игорь Дикий (однофамилец директора антарктического центра), полярники предприняли попытку все же проникнуть в пещеру. Поначалу это не удавалось, но они не опускали руки. Настойчивость была вознаграждена.

Оказалось, что общая протяженность расположенных в трех разных уровнях ходов пещеры — почти 200 метров. На нижнем уровне нашли замерзшее озеро. Заканчивается этот ход внушительных размером ледяным залом длиной 30 метров, шириной 8 и высотой 12 метров.

В нем полярники увидели реку и два небольшие озерца. Взяли из них пробы для лабораторных исследований на родине. Что интересно, в одной из глыб льда найдено вмерзшее в него перо, его тоже привезут в Украину.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, что в открытом доступе в интернете разработчики выложили 3D-тур по украинской станции «Академик Вернадский».

Фото с сайта Министерства образования и науки Украины

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