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Незваный гость: олень вторгся на свадебную фотосессию и съел букет невесты (фото)
Новобрачные Морган и Люк Макли решили сделать свадебную фотосессию в живописных окрестностях города Согатак в американским штате Мичиган. К невесте, жениху и их фотографу Лоренде Беннетт неожиданно присоединился еще один персонаж — олень, который пришел из леса.
Нахальное животное очень заинтересовал букет Морган. Пока молодожены пытались позировать, олень упорно пытался откусить от букета пару цветков. Когда невеста поднимала розы в воздух, тот подпрыгивал, чтобы их достать.
В конце концов, по завершении съемок, Морган просто отдала свои цветы ему на съедение, решив, что это будет лучше, чем традиционно кидать букет в толпу подружек. Фотографии зато получились очень оригинальными.
Это копытное, которое прозвали «Олень Соготака», давно известно своей из ряда вон выходящей общительностью. Как сообщает Insider, ранее оно уже вторгалось на фотосессии в честь помолвок нескольких влюбленных пар. «Я слышала о дружелюбном олене в этих местах, но не рассчитывала с ним столкнуться… Мы все были в шоке!», — рассказала Беннетт.
Супруги Макли остались довольны встречей с лесным обитетелем. Управление природных ресурсов Мичигана, однако, предупреждает, что лучше все же держаться подальше от оленя, поскольку это все же дикое животное, которое может причинить серьезную травму.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, как нахальный кот пришел незваным на свадьбу китайской пары и проехался на шлейфе невесты.
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