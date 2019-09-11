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Гляжусь в тебя, как в зеркало: гость на свадьбе встретил своего двойника (видео)

6:41 11 сентября 2019 178
Двойники на свадьбе
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

На свадьбе в Малайзии произошел удивительный случай. Один из гостей, 30-летний Азли Йозоф был потрясен, когда, позируя для групповой фотографии, заметил на заднем плане другого приглашенного, оказавшегося его абсолютным двойником. Незнакомые между собой мужчины даже оделись практически одинаково — в красные футболки и джинсы.

Азли попросил своего друга снять его на фоне «близнеца». Двойник был удивлен не меньше Азли. Да и вообще все гости на свадьбе поразились такому сходству — так что парочка практически затмила жениха с невестой. Видео удивительной встречи стало вирусным.

Как пишет издание Metro, Йозоф и его копия не являются родственниками. Позже они собираются встретиться и поговорить. Азли дружит с женихом с детства, а его двойник — коллега по работе.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что американская невеста пришла в ужас, когда ей на свадебное платье во время фотосессии нагадил пингвин.

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