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Разочаровался в "русском мире": на админгранице с Крымом задержали боевика "ДНР" (видео)
На админгранице с аннексированным Крымом, на контрольно-пропускном пункте «Чонгар» украинские пограничники задержали 35-летнего мужчину, который воевал в рядах боевиков, но потом разочаровался в «русском мире» и уехал на заработки в Россию, где и находился до последнего времени. Ранее в Луганской области задержали боевика террористической «ЛНР», который попытался въехать на подконтрольные территории на своем авто.
«Во время проведения фильтрационно-проверочных мероприятий пограничники установили, что мужчина (позывной „Коршун“) подозревается в участии в боевых действиях против Вооруженных сил Украины на востоке страны и находится в розыске», — говорится в сообщении Госпогранслужбы.
Задержанный в 2014 году принимал активное участие в захвате органов государственной власти и местного самоуправления на территории Донецкой области, а также находился в составе «Русской православной армии». В частности, он нес службу на одном из блокпостов на въезде в Донецк со стороны Новотроицка. «Во время службы препятствовал деятельности ВСУ», — признался боевик.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Донецкой области контрразведчики Службы безопасности Украины задержали боевика «ДНР», до недавнего времени числившегося в одном из артиллерийских подразделений российско-оккупационных войск. Во время допроса задержанный рассказал о неоднократных артобстрелах оккупантами жилых кварталов Донецка, чтобы возложить ответственность за это на ВСУ.
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