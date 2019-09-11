Мир

Муж и жена аннулировали свой брак спустя год после свадьбы, осознав, что они гей и лесбиянка (фото)

Жители Великобритании Джо Тернер и Скотт Тернер-Смит, поженившиеся по любви 13 месяцев назад, подали прошение об аннулировании их брака. Причина состоит в том, что супруги в конце концов внезапно осознали, что оба они нетрадиционной сексуальной ориентации. Джо привлекают женщины, а Скотта тянет к мужчинам.

Как пишет газета The Sun, экс-супруги сохранили прекрасные отношения. 30-летняя Джо уже нашла свою истинную любовь — врача Венди Ренни. Они с Джо работали в одной больнице и познакомились еще два года назад. Венди говорит, что Тернер давно ей безумно нравилась, но она не хотела вмешиваться в ее жизнь и просто наблюдала, как развиваются роман ее тайной возлюбленной с мужчиной. А потом Джо сама как-то пригласила Венди сходить выпить. И больше они не расставались.

25-летний Скотт пока что находится в поиске. Бывшие муж и жена шутят, что могли бы сыграть двойную свадьбу, когда Тернер-Смит заведет себе подходящего бойфренда. Пока что Джо, Венди и Скотт часто проводят время втроем, как лучшие друзья. И полагают, что об их истории можно снять голливудский фильм.

Джо и Скотт

Джо и Венди

Ранее «ФАКТЫ» писали, что учительница из Бразилии родила двойню, отцом которой стал ее сын-гей.

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