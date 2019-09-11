- 12:15 До +30: синоптик рассказала о погоде в Украине 12 сентября
- 12:11 Внимание на живот: Собчак заинтриговала нарядом на красной дорожке
- 11:53 Названа настоящая причина недомогания Анастасии Заворотнюк
- 11:53 Как переселенцу перевести пенсию с временно оккупированных территорий
- 11:46 Выйдет на свободу: за убийство новорожденного женщине дали два года тюрьмы
- 11:44 В России заявили о готовности к газовым переговорам с Украиной и ЕС: названа дата
- 11:41 Конфискация незаконных активов: Рада поддержала законопроект Зеленского
- 11:30 На кулинарном фестивале в Германии взорвалась сковородка: один человек погиб, 14 попали в больницу
- 11:14 Стало известно о планах Пушилина отобрать земельные участки мирных граждан для нужд боевиков «ДНР»
- 11:13 Зеленский лишил Герасимова и Арьева дипломатических рангов
- 11:12 Муж и жена аннулировали свой брак спустя год после свадьбы, осознав, что они гей и лесбиянка
- 11:05 У Розенбаума рак: певца прооперировали
Муж и жена аннулировали свой брак спустя год после свадьбы, осознав, что они гей и лесбиянка (фото)
Жители Великобритании Джо Тернер и Скотт Тернер-Смит, поженившиеся по любви 13 месяцев назад, подали прошение об аннулировании их брака. Причина состоит в том, что супруги в конце концов внезапно осознали, что оба они нетрадиционной сексуальной ориентации. Джо привлекают женщины, а Скотта тянет к мужчинам.
Как пишет газета The Sun, экс-супруги сохранили прекрасные отношения. 30-летняя Джо уже нашла свою истинную любовь — врача Венди Ренни. Они с Джо работали в одной больнице и познакомились еще два года назад. Венди говорит, что Тернер давно ей безумно нравилась, но она не хотела вмешиваться в ее жизнь и просто наблюдала, как развиваются роман ее тайной возлюбленной с мужчиной. А потом Джо сама как-то пригласила Венди сходить выпить. И больше они не расставались.
25-летний Скотт пока что находится в поиске. Бывшие муж и жена шутят, что могли бы сыграть двойную свадьбу, когда Тернер-Смит заведет себе подходящего бойфренда. Пока что Джо, Венди и Скотт часто проводят время втроем, как лучшие друзья. И полагают, что об их истории можно снять голливудский фильм.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что учительница из Бразилии родила двойню, отцом которой стал ее сын-гей.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Мужик приходит домой пьяный, все лицо в помаде, на одежде длинные рыжие волосы… Жена: — Ну и что ты на этот раз придумаешь?! — Ты не поверишь! С клоуном подрался...