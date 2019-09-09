45-летняя женщина родила двойню, отцом которой стал ее сын-гей (фото)

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В бразильском городе Сан-Паулу 45-летняя учительница Вальдира дас Невес родила двойню. Отцом появившихся на свет мальчика и девочки стал родной сын Вальдиры, который является геем.

Как пишет издание The Sun, 24-летний Марсело дас Невес, несмотря на свою нетрадиционную сексуальную ориентацию, мечтал завести детей. И Вальдира, которая сама хотела еще раз испытать радости материнства, решила помочь ему в этом. Вальдира и Марсело разработали совместный план и обратились в клинику, где прошли процедуру ЭКО. Для оплодотворения использовалась сперма Марсело и донорская яйцеклетка более молодой, чем Вальдира, женщины.

После трех неудачных попыток один из получившихся эмбрионов был подсажен в матку сеньоры дас Невес, которая благополучно выносила и родила двойняшек. Они получили имена Ной и Мария Флор. У мальчика выявились проблемы с дыханием. Сейчас он находится в педиатрическом отделении больницы, однако его жизни ничего не угрожает.

«Около четырех лет назад моя мать забеременела от отца, однако моя сестричка родилась на сроке в семь месяцев и через неделю умерла», — рассказал Марсело. Таким образом женщина получила возможность завести сразу и детей, и внуков. Они с Марсело будут растить их вместе.

В апреле «ФАКТЫ» писали о 61-летней жительнице штата Небраска, которая также стала суррогатной матерью для своего сына-гея.

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