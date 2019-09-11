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На кулинарном фестивале в Германии взорвалась сковородка: один человек погиб, 14 попали в больницу (фото)

11:30 11 сентября 2019 302
Остатки взорвавшегося киоска
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

На посвященном выпечке фестивале Backesfest в немецком городке Фройденберг близ Дортмунда взорвалась сковородка. От полученных ожогов скончалась одна женщина. Еще 14 человек, в возрасте от 31 до 75 лет, были госпитализированы. Состояние пятерых из них оценивается, как критическое, в связи с тяжелыми ожогами. Еще один пострадавший перенес сердечный приступ.

Свидетели говорят, что охваченные огнем люди метались и были похожи на факелы. Всего на фестивале в это время было около ста человек.

Как сообщает Daily Mail, полиция предполагает, что взрыв мог произойти из-за того, что капли дождя попали на раскаленное масло. Однако выводы делать рано. Ведется следствие.

Ранее «ФАКТЫ» писали о взрыве в торговом центре штата Флорида.

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