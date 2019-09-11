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В Киеве горел рынок: есть пострадавшая (фото, видео)
В Киеве горел рынок «Юность» (расположен по улице Миропольской, 2 в Деснянском районе) — сообщение о возгорании в одном из торговых павильонов поступило на горячую линию спасателей в 10:58. Напомним, в конце августа в Киеве произошел масштабный пожар на Майдане Независимости.
При пожаре пострадала женщина, у которой диагностировали отравление продуктами горения. Ее госпитализировали.
Как сообщили в Главном управлении ГСЧС в Киеве, огнем на момент приезда пожарных подразделений было охвачено 30 кв метров. Возгорание удалось локализовать в 11:25, а в 11:36 — ликвидировать.
Тем не менее черный столб дыма успел напугать жителей нескольких районов на левом берегу столицы.
К ликвидации возгорания были привлечены 4 едининцы пожарно-спасательной техники и 20 человек личного состава подразделений Главного управления ГСЧС в Киеве.
Причины возгорания еще не известны.
Напомним, в начале сентября горели торговые павильоны на одном из самых крупных рынков Одессы «Черемушки». Клубы густого дыма и резкий запах гари мгновенно распространились на окрестные кварталы.
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