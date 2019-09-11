Трое переселенцев попали в базу «Миротворца» из-за плана посетить Луганск (фото)

Общество и люди

Трое вынужденных переселенцев, два из которых находятся на государственной службе в Луганской обладминистрации, попали в «Чистилище» ресурса «Миротворец», где собраны данные об оккупантах и их пособниках. Причиной стало намерение трех бывших луганчан посетить оккупированный российско-террористическими группировками Луганск.

Авторы информации, появившейся на «Миротворце», считают, что со стороны инициаторов данной акции, это был пиар самих себя, так как тысячи людей, ежедневно пересекающих линию разграничения, об этом публично не объявляют.

Кроме того, в «Миротворце» назвали эту инициативу «информационно-пропагандистской акцией в интересах врага».

«Мы получили с оккупированной части Луганщины информацию о том, что «организатор этой акции Денищенко Денис осенью 2018-го таки посещал оккупированный российско-террористическими бандформированиями город… То есть можно утверждать, что посыл этой акции построен на лжи и неискренности ее исполнителей. В Центре «Миротворец» разбираются в информационно-психологических операциях и, как бы они ни маскировались по любым лозунгами, наши сотрудники их легко вычисляют. Поэтому, не надо нам лапшу вешать на уши… Добро пожаловать в Чистилище. И это ни в коем случае не за то, что вы хотите домой, а за сознательную манипуляцию и участие в информационно-пропагандистской акции в интересах врага», — говорится в сообщении.

В службах, которые занимаются оформлением пропусков через линию разграничения, «ФАКТАМ» сообщили, что пропуска для посещения неподконтрольной территории следует оформлять заблаговременно. И если участники распиаренной акции только вчера подали свои данные в электронную базу на оформление пропусков, то оформить их до 14 сентября уже не успеют.

Напомним, недавно освобожденный из российского плена украинский режиссер Олег Сенцов с горькой иронией отметил, что сейчас в Крым или оккупированный Донбасс можно ездить только на танках.

Фото ресурса myrotvorets. news



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