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Нужно общаться: известный журналист рассказал, как Украина может вернуть оккупированный Донбасс
Украину не следует «искусственно сшивать белыми нитками» — страна едина, просто с украинцами, в том числе и за линией разграничения на Донбассе, нужно разговаривать.
Такую точку зрения в интервью «ФАКТАМ» высказал известный журналист Роман Скрыпин, который припомнил случай, произошедший в 2014 году в Краматорске. Во время общения к людьми к команде Скрипина подошел «абсолютно ватный тип». «Мы с ним поговорили. Через год увиделись. Он поменял свою точку зрения, стал по-другому разговаривать. У нас отсутствует общественный диалог внутри страны», — отметил журналист и добавил: «Народ нужно уметь убеждать. Еще раз повторю, что у людей одинаковые ценности».
Скрыпин считает, что для получения результата следует не «включать пропаганду» и навешивать ярлыки, а вести диалог: «Не надо придумывать что-то, искусственно сшивая страну белыми нитками. Она и так единая. Просто нужно общаться».
Он обратил внимание на тот факт, что последние пять лет украинцы, оказывающиеся за рубежом, общаются друг с другом по-украински. В том числе, и для того, чтобы их не понимали россияне. «Это смешная ситуация, с одной стороны. С другой, очень показательная», — добавил он.
По мнению Скрыпина «страна никуда не летит»: " Давайте без паники. Как только появятся какие-то признаки предательства и сдачи интересов, поверьте, я первый встану и скажу: «Слушайте, ребята, так не пойдет». Журналист утверждает, что его радует перезагрузка системы власти в стране. В то же время он не считает себя ни избирателем президента Украины Владимира Зеленского, ни его партии «Слуга народа».
«Ценности, которые пропагандировал „95 квартал“, не мои, я не их зритель. Но люди сделали такой выбор. Вы не можете сказать: „Хочу поменять народ, завезите другой“. Не завезут. Есть именно такой», — добавил он.
Говоря о творчестве «95 квартала», он отметил, что тот «играет на пошлости и тупости», однако этот инструментарий может использоваться с умом, чтобы «постепенно повернуть в нужное русло». «Вот сериалы „Слуга народа“ и „Сваты“ абсолютно несовместимы. „Сваты“ — этакое рафинированное „русскомирское“ жлобство. А в „Слуге народа“ вроде вложены какие-то идеи», — считает Скрыпин.
Полный текст интервью «Никто из нас не родился избранным», — Роман Скрыпин о Зеленском, новой власти и будущем Украины" читайте на сайте «ФАКТОВ».
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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.