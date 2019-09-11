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iPhone 11 Pro: что нужно знать о новинке?
Презентация iPhone 11 Pro состоялась 10 сентября. Фанаты «яблока» начали строить догадки еще весной, а критики прогнозировали, что смартфон станет новым мировым лидером продаж. Разработчики обновили устройство внутри и внешне. Модель сохранила характерный дизайнерский стиль, получив большую эргономичность. Старт продаж в официальных магазинах запланирован на 20 сентября.
Айфон 11 Про: краткий обзор нововведений
Слухи о передовых характеристиках появились задолго до презентации. Основная часть предположений и прогнозов подтвердилась. Среди главных улучшений такие:
- Емкость аккумулятора — 3200 мАч.
- Поддержка реверсивной зарядки.
- Дисплей с повышенной частотой обновлений — 120 Гц.
- Работа на передовом процессоре A13 Bionic.
- Третий объектив для основной камеры.
- Увеличенное разрешение фронтальной камеры — 12 Мп.
Усовершенствованные характеристики привели к увеличению стоимости на всю линейку 11-го поколения. На iPhone 11 Pro цена составит 699−1099 $ в зависимости от модификаций. О самых главных нововведениях поговорим подробнее.
Обновленный аккумулятор
Оснащение емкостным аккумулятором увеличило автономность гаджета на 15%. iPhone 11 Pro также питается от быстрого зарядного устройства с мощностью в 18 Вт и от беспроводной зарядки мощностью в 15 Вт.
Смартфон рассчитан на передачу энергии другим гаджетам, поддерживающим беспроводной Qi-стандарт. Это значит, что вы сможете заряжать другие телефоны, AirPods и Apple Watch.
Работа со стилусом
Экран iPhone 11 Про распознает касание пальцев и стилуса. Apple Pencil разработан специально для работы с дисплеем нового гаджета. Использование стилуса упростит внесение графической и текстовой информации. Возможность позволит использовать iPhone вместо iPad для работы дизайнеров и представителей других творческих профессий.
Экран с повышенной частотой обновлений
Айфон 11 Pro оснащен 5,8-дюймовым дисплеем с OLED-матрицей. Частота обновлений экрана — 120 Гц. Такой показатель позитивно скажется на отображении динамических игр. Теперь вы погрузитесь в процесс с головой. Разрешение увеличенной модификации — Айфон 11 Про Макс — 6,5 дюймов.
Рекордная производительность
Процессор А13 Bionic выполнен компаний TSCM. Новый чип увеличил производительность смартфона на 25%. Что это значит? Полное отсутствие зависаний, моментальный отклик на поставленные задачи и поддержка сложных программ.
Оснащение тремя объективами
Главная причина, по которой выросла цена на Айфон 11 Про — оснащение гаджета блоком из трех камер 12 Мп. Это открывает перед пользователями возможность сверхширокоугольной съемки.
Третий модуль позволит захватывать больше света и делать четкие, яркие снимки ночью. Обновления коснулись и фронтальной камеры. Теперь она снимает с разрешением в 12 Мп и работает в портретном режиме.
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