- 16:45 Звезда культовых российских фильмов разбился в ДТП
- 16:38 Под Авдеевкой погиб боец ВСУ из Черкасской области: названо имя героя
- 16:26 Звездный зять президента Турции – футболист «Барсы» Арда Туран – получил тюремный срок
- 16:21 Водил в ресторан и дарил цветы: в России рассказали, как Тайванчик ухаживал за Ротару
- 16:21 Суд Франции вынес суровый приговор украинским морякам, обвиненным в контрабанде двух тонн кокаина
- 16:13 С чемоданом долларов: в Одессе НАБУ задержало главу службы автодорог Николаевщины
- 16:13 Сеть насмешил нелепый памятник погибшим боевикам на Луганщине
- 16:11 Пожар в «Токио Стар»: дочь погибшей австралийки требует миллион долларов
- 15:58 Украина в ЕСПЧ отказалась от компромисса с Россией в вопросе Крыма
- 15:48 В Киеве до 15 сентября работают продовольственные ярмарки: адреса
- 15:45 В правительстве России 10 лет работал агент ЦРУ: все подробности шпионского скандала между Вашингтоном и Москвой
- 15:41 Без обуви: делегацию Украины в ЕСПЧ поддержали неожиданным флеш-мобом
В Киеве до 15 сентября работают продовольственные ярмарки: адреса
Продовольственные ярмарки организованы в столице до 15 сентября. Мелкие агрохозяйства, предприниматели, представители перерабатывающих предприятий и фермеры будут торговать своей продукцией, но не во всех столичных районах. На распродажах покупателям предложат богатый выбор осенних продуктов: овощи, фрукты, мед, бакалею, а также яйца, мясо-молочные, рыбные, кондитерские и другие товары. Уличная торговля начинается с раннего утра и длится в течение светового дня — ориентировочно
11 сентября (среда) торгуют на таких локациях:
в Голосеевском районе — на Стратегическом шоссе (между проспектом Науки и улицей Малокитаевской), улице Демиевской, 45−47;
в Дарницком — на пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина (Ильича), на улице Анны Ахматовой, 31, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);
в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки «SHELL»; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);
в Днепровском — на проспекте Соборности, 2−20;
в Подольском — на проспекте Правды, 5−11.
12 сентября (четверг) распродажи организованы:
в Голосеевском районе — на улицах Новопироговской, 25, Ковпака (между улицами Большой Васильковской и Антоновича), Ломоносова (между улицами Стельмаха и Маричанской);
в Дарницком — на проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»), пересечение улиц Чубинского и Пасхалина, на улице Е. Харченко, 41−47;
в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки «SHELL»; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);
в Днепровском — на бульваре Перова, 8−10, проспекте Генерала Ватутина, 12а;
в Подольском — на улице Оболонской, 23−35.
Читайте также: В киевских дворах появились новые мусорные контейнеры: что и куда выбрасывать (фото)
13 сентября (пятница) выездная торговля пройдет в семи районах:
в Голосеевском — на проспекте Голосеевском, 116, проспекте Академика Глушкова, 25−53;
в Дарницком — на проспект Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»), на пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина, на улице А. Ахматовой, 31;
в Деснянском — на улицах Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки «SHELL»; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»), Академика Курчатова (между улицами Милютенко и Братиславской);
в Днепровском — на улицах Гродненской, 1/35−17а, Алматинской, 64−74;
в Подольском — на улице Полковой, 72;
в Соломенском — на улицах Керчинской (между улицами Донецкой и Мартиросяна), Козицкого (в границах улиц Ереванской и Уманской);
в Шевченковском — на улицах Бульварно-Кудрявской, 2−4, Деревлянской, 16−20, в пределах улицы Гончара, 65а и Б. Хмельницкого, 94, на улице Ружинской, 16−18 (возле сквера).
Читайте также: Информация на упаковке: что нужно знать о новой маркировке продуктов
14 сентября (суббота) намечаются сельхозярмарки по адресам:
в Голосеевском — на улицах Голосеевской, 4−10, Паньковской;
в Дарницком — на улице Ревуцкого, пересечении улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);
в Деснянском — на улицах С. Лифаря (между просп. В. Маяковского и улицей Бальзака), Электротехнической (от заправки «WOG» — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки «SHELL»; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);
в Днепровском — на улице А. Малышко, 9−19;
в Оболонском — на улице П. Калнышевского, 1−5;
в Подольском — на проспекте С. Бандеры (возле Куреневского парка);
в Святошинском — на улице Булгакова, 10−13/1;
в Соломенском — на улице Стадионной (в границах улиц Митрополита В. Липковского и Богдановской);
в Шевченковском — на улице Б. Гаврилишина, 1−17.
Читайте также: «Био», «эко», «органик»: как выбрать чистые продукты питания
15 сентября (воскресенье) сельхозраспродажи состоятся:
в Голосеевском районе — на улице Маршала Конева (в пределах улиц Ломоносова и Василия Касияна);
в Дарницком — на пересечении улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);
в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки «WOG» — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки «SHELL»; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);
в Днепровском — на улице Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);
в Соломенском — на улице Пулюя, 5.
Ранее эксперты прогнозировали, сто цена картофеля в этом году вырастет вдвое по сравнению с прошлым.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
– Мама, купи собачку. – Нет! – Ну купи... – Я же тебе сказала: продай ее кому-нибудь другому.