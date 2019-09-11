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В Киеве до 15 сентября работают продовольственные ярмарки: адреса

Продовольственные ярмарки организованы в столице до 15 сентября. Мелкие агрохозяйства, предприниматели, представители перерабатывающих предприятий и фермеры будут торговать своей продукцией, но не во всех столичных районах. На распродажах покупателям предложат богатый выбор осенних продуктов: овощи, фрукты, мед, бакалею, а также яйца, мясо-молочные, рыбные, кондитерские и другие товары. Уличная торговля начинается с раннего утра и длится в течение светового дня — ориентировочно до 16:00—18:00 .

11 сентября (среда) торгуют на таких локациях:

в Голосеевском районе — на Стратегическом шоссе (между проспектом Науки и улицей Малокитаевской), улице Демиевской, 45−47;

в Дарницком — на пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина (Ильича), на улице Анны Ахматовой, 31, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);

в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки «SHELL»; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);

в Днепровском — на проспекте Соборности, 2−20;

в Подольском — на проспекте Правды, 5−11.

12 сентября (четверг) распродажи организованы:

в Голосеевском районе — на улицах Новопироговской, 25, Ковпака (между улицами Большой Васильковской и Антоновича), Ломоносова (между улицами Стельмаха и Маричанской);

в Дарницком — на проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»), пересечение улиц Чубинского и Пасхалина, на улице Е. Харченко, 41−47;

в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки «SHELL»; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);

в Днепровском — на бульваре Перова, 8−10, проспекте Генерала Ватутина, 12а;

в Подольском — на улице Оболонской, 23−35.

13 сентября (пятница) выездная торговля пройдет в семи районах:

в Голосеевском — на проспекте Голосеевском, 116, проспекте Академика Глушкова, 25−53;

в Дарницком — на проспект Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»), на пересечении улиц П. Чубинского и Ю. Пасхалина, на улице А. Ахматовой, 31;

в Деснянском — на улицах Электротехнической (от заправки WOG — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки «SHELL»; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»), Академика Курчатова (между улицами Милютенко и Братиславской);

в Днепровском — на улицах Гродненской, 1/35−17а, Алматинской, 64−74;

в Подольском — на улице Полковой, 72;

в Соломенском — на улицах Керчинской (между улицами Донецкой и Мартиросяна), Козицкого (в границах улиц Ереванской и Уманской);

в Шевченковском — на улицах Бульварно-Кудрявской, 2−4, Деревлянской, 16−20, в пределах улицы Гончара, 65а и Б. Хмельницкого, 94, на улице Ружинской, 16−18 (возле сквера).

14 сентября (суббота) намечаются сельхозярмарки по адресам:

в Голосеевском — на улицах Голосеевской, 4−10, Паньковской;

в Дарницком — на улице Ревуцкого, пересечении улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);

в Деснянском — на улицах С. Лифаря (между просп. В. Маяковского и улицей Бальзака), Электротехнической (от заправки «WOG» — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки «SHELL»; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);

в Днепровском — на улице А. Малышко, 9−19;

в Оболонском — на улице П. Калнышевского, 1−5;

в Подольском — на проспекте С. Бандеры (возле Куреневского парка);

в Святошинском — на улице Булгакова, 10−13/1;

в Соломенском — на улице Стадионной (в границах улиц Митрополита В. Липковского и Богдановской);

в Шевченковском — на улице Б. Гаврилишина, 1−17.

15 сентября (воскресенье) сельхозраспродажи состоятся:

в Голосеевском районе — на улице Маршала Конева (в пределах улиц Ломоносова и Василия Касияна);

в Дарницком — на пересечении улиц Павла Чубинского и Юрия Пасхалина, проспекте Бажана (пешеходная дорожка от ТРЦ «Аркадия» до станции метро «Осокорки»);

в Деснянском — на улице Электротехнической (от заправки «WOG» — 2, 4б, 6, 16, 10, 18, 26, 28, с другой стороны от 5, 5а, 7, 11, 9, 9а до заправки «SHELL»; Электротехническая, 2а, напротив центрального входа рынков «Обрий-2000» и «Глория-Т»);

в Днепровском — на улице Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);

в Соломенском — на улице Пулюя, 5.

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