Новые тренды в маникюре: виноград и лаванда, мрамор и хром (фото)

Стиль жизни

Осень вступила в свои права. Ей по душе иные краски и декоры, нежели лету. И эти настроения всегда улавливают законодатели модной индустрии. Профессионалы приходят на помощь всем нам и ориентируют в том, что уместно, а что нет. Ведь в моде столько тонкостей и так легко ошибиться. Стильная женщина всегда интересуется новыми трендами и в курсе того, что безнадежно устарело. Она одевается со вкусом. Ее прическа и маникюр — это высший пилотаж. В свой адрес она слышит множество комплиментов, и это ее окрыляет.

О модных тенденциях в нейл-арте «ФАКТАМ» рассказала нейл-стилист из Лондона, многократный призер международных чемпионатов по ногтевому искусству Алина Михай.

— Несмотря на то что некоторые клиентки утверждают, что не следят за трендами, а руководствуются собственным воображением, без знания модных тенденций быть стильной невозможно, — говорит Алина Михай. — Осень предлагает богатую палитру цветов — от нюдовых до темно-коричневых. Фаворитами сезона являются оттенки фиолетового — от глубокого виноградного до мягкого лавандового. В моду осени 2019 года пришли винтажные тона. Актуальны оттенки темно-синего и серого, изумрудный, хромовый, медный… Многим модницам понравятся оттенки шампанского, корицы и теплый горчичный. Красный вне моды, вне сезонов, вне конкуренции.

— А черный цвет в моде?

— Все еще да, но в последнее время он потерял прежнюю популярность.

— Модно ли сочетать матовое покрытие с глянцевым?

— Да. Этой осенью вернулись в моду перламутровые лаки. Актуален и зеркальный, хромированный эффект. Такие дизайны отлично подойдут для сильных ярких экстравагантных натур. А еще популярен эффект мрамора. Эта мода не новая, она вернулась.

— Что в антитренде?

— Если вы чувствуете себя со своим маникюром некомфортно, это один из признаков антитренда. С трендовыми ногтями ощущаете себя на высоте. Они сродни модному аксессуару, который подчеркивает красоту вашего убранства. Антитрендовая деталь, напротив, вносит в образ дисгармонию. Это очевидно окружающим, да и сам человек чувствует себя некомфортно.

— Осень — начало нового учебного года. Какой маникюр посоветуете студенткам и преподавательницам?

— Экстравагантность, граничащая с китчем, в храме знаний ни к чему. Все это отвлекает и не является уместным. В данном случае хороша классика. Элегантный френч, неброские лаки в нюдовой, пастельной палитре… Знаете, род деятельности человека очень влияет на его стиль. Это касается и гардероба, и макияжа. Разумеется, и маникюра. Порой профессия диктует форму и длину ногтей. При этом короткие и средней длины ногти уместны всегда и везде.

Нюдовые ногти по-прежнему в тренде

— Что маникюр может рассказать о женщине?

— У меня большой опыт в наблюдении. Креативный необычный дизайн предпочитают творческие натуры. Мягкие тона в покрытии любят деликатные спокойные женщины. Яркие тона нравятся энергичным, уверенным в себе личностям. Экстравагантный дизайн предпочитают женщины-новаторы, которым чуждо следовать стереотипам, которые готовы к переменам в жизни.

Красный цвет вне моды и вне конкуренции

— Как нужно ухаживать за ногтями в осенний период?

— Увлажняйте кожу и кутикулу. Сухость всегда делает руки старше. Важно заботиться о руках не время от времени, а постоянно. Очень эффективна парафинотерапия. И не забывайте защищать руки перчатками, когда имеете дело с агрессивными моющими и чистящими средствами при уборке. Они способны повредить кожу так, что восстановить ее будет непросто. Бережно нужно относиться и к ногтям.

— Известная фраза гласит о том, что красота спасет мир. А вы знаете случаи, когда красивый маникюр менял судьбу женщины?

— Ухоженные руки со стильным дизайном маникюра придают женщине больше уверенности. Она чувствует себя неотразимой, современной. А с уверенностью легко вершить многие замыслы. Это всем известно. Не раз я наблюдала, как менялось настроение клиенток, когда они видели свои руки после маникюра. Грусть оставалась в прошлом. Они были счастливы.

Мраморный эффект снова вернулся в моду

— Какой дизайн предпочесть для торжества?

— Здесь важен повод. Летом многие отправляются в отпуск и для них это настоящий праздник. Именно поэтому в этот период женщины предпочитают дизайн яркий, наполненный радостью. Второй главный праздник года — Новый год. Модницы устремляются к гламуру. Им хочется чего-то особенного, неординарного. И это ведь так здорово, когда женщина желает быть красивой и счастливой. От такой женщины получают импульс оптимизма окружающие ее люди.

Зеркальные ногти актуальны этой осенью

— Что вас вдохновляет на творчество?

— Я вдохновляюсь встречами с хорошими людьми и природой. А еще мне нравится общаться с профессионалами в нейл-индустрии, которые создают моду. Они стимулируют придумывать новые дизайны. А новые идеи в маникюре — это целая вселенная. Каждая женщина хочет быть неповторимой.

Теплый оттенок горчицы — один из трендовых оттенков осенней палитры

— Алина, выбирая дизайн маникюра для себя, вы лично следуете новым трендам?

— Конечно, потому что я хочу знать, насколько тот или иной дизайн комфортен. У меня двое сыновей — 5 и 10 лет. Иногда с длинными ногтями непросто управляться в хозяйстве. Но красота требует терпения. Часто клиенты смотрят на руки мастера как на образец, потому иной раз ногти на обеих руках у меня имеют разную форму. И я не шучу… А вообще у мастера ногти должны быть красивыми, стильными и ухоженными. Это очень важно для клиентов, особенно новых. Ногти мастера — его визитная карточка.

— Какой комплимент клиентки особенно вам дорог?

— Радость во взгляде и есть лучшая оценка моей работы. Клиентки ценят то, что я стремлюсь сделать их руки идеальными. Их маникюр — всегда эксклюзивная работа.

Ранее о новых трендах в маникюре для офиса рассказала израильский нейл-стилист, призер международного конкурса по ногтевому дизайну Мария Балодис.

Фото из альбома Алины Михай



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