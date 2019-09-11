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Происшествия

Под Одессой активисты заставили уволиться школьного учителя-сепаратиста (видео)

17:10 11 сентября 2019 20
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Александр ЛЕВИТ, «ФАКТЫ» (Одесса)

В Беляевском районе Одесской области преподаватель одной из местных школ оказался страстным «любителем России». Отыскали его активисты, которые наведались к учителю и «убедительно попросили» его уволиться. Об этом в соцсети сообщил общественник Демьян Ганул, который сам по образованию преподаватель истории.

«В Одесской области есть село Граденицы, где в школе работает учитель труда, который в запрещенной социальной сети постил сообщения антиукраинского характера. Начиная с „героя“ Захарченко (ликвидированного лидера боевиков „ДНР“. — Ред.) и заканчивая тем, что Одесса — это Россия. Все это — в „сопровождении“ запрещенной георгиевской ленты», — написал Ганул.

Он отмечает, что 10 сентября активисты посетили село Граденицы.

«Николай Ласниця — так зовут учителя-сепаратиста — подтвердил, что ему действительно нравятся антигосударственные сообщения, но почему он то делал — не понимает… В итоге, на место событий прибыла полиция и приняла наше заявление, также соответствующее заявление направлено в Службу безопасности Украины. Учителя уволили из школы, ведь поскольку недопустимо, чтобы человек с такими взглядами работал в сфере образования», — заключил Ганул.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что активиста Демьяна Ганула избили в Одессе. Он заявил, что это сделали полицейские.

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