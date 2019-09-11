- 17:16 Гороскоп на 12 сентября для всех знаков Зодиака
- 17:10 Под Одессой активисты заставили уволиться школьного учителя-сепаратиста
- 17:03 После освобождения было ощущение, что это один из немногих дней, ради которых стоит жить, — Олег Сенцов
- 17:01 Дальше — больше: в Раде засекли еще одного кнопкодава
- 16:56 Цемах стал подозреваемым в деле о сбитом "Боинге" и возвращается на Донбасс
- 16:45 Звезда культовых российских фильмов разбился в ДТП
- 16:38 Под Авдеевкой погиб боец ВСУ из Черкасской области: названо имя героя
- 16:26 Звездный зять президента Турции – футболист «Барсы» Арда Туран – получил тюремный срок
- 16:21 Водил в ресторан и дарил цветы: в России рассказали, как Тайванчик ухаживал за Ротару
- 16:21 Суд Франции вынес суровый приговор украинским морякам, обвиненным в контрабанде двух тонн кокаина
- 16:13 С чемоданом долларов: в Одессе НАБУ задержало главу службы автодорог Николаевщины
- 16:13 Сеть насмешил нелепый памятник погибшим боевикам на Луганщине
Под Одессой активисты заставили уволиться школьного учителя-сепаратиста (видео)
В Беляевском районе Одесской области преподаватель одной из местных школ оказался страстным «любителем России». Отыскали его активисты, которые наведались к учителю и «убедительно попросили» его уволиться. Об этом в соцсети сообщил общественник Демьян Ганул, который сам по образованию преподаватель истории.
«В Одесской области есть село Граденицы, где в школе работает учитель труда, который в запрещенной социальной сети постил сообщения антиукраинского характера. Начиная с „героя“ Захарченко (ликвидированного лидера боевиков „ДНР“. — Ред.) и заканчивая тем, что Одесса — это Россия. Все это — в „сопровождении“ запрещенной георгиевской ленты», — написал Ганул.
Он отмечает, что 10 сентября активисты посетили село Граденицы.
«Николай Ласниця — так зовут учителя-сепаратиста — подтвердил, что ему действительно нравятся антигосударственные сообщения, но почему он то делал — не понимает… В итоге, на место событий прибыла полиция и приняла наше заявление, также соответствующее заявление направлено в Службу безопасности Украины. Учителя уволили из школы, ведь поскольку недопустимо, чтобы человек с такими взглядами работал в сфере образования», — заключил Ганул.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что активиста Демьяна Ганула избили в Одессе. Он заявил, что это сделали полицейские.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Разговор двух девочек в детском саду: — А у меня папа новый! — А как его зовут? — Дядя Миша. — Петренко? — Да. — А-а! Этот хороший! Он у нас в прошлом году папой был.