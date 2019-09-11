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Презентация Apple 2019: что мы узнали о новых iPhone и Apple Watch
10 сентября 2019 года компания Apple по традиции представила линейку новых гаджетов — очередное поколение смартфонов в трех версиях и умные часы. Бюджетный телефон получил название iPhone 11 и 6,1-дюймовый экран. Флагманы Айфон 11 Про и Про Макс оснащены дисплеями диагональю 5,8 и 6,5 дюймов соответственно. Что стало известно о девайса — рассмотрим в этой статье.
Семейство смартфонов: краткий обзор
Все представленные модели получили новый чипсет — Bionic 13A, созданный по 7-нм техпроцессу. Наличие такого компонента на 25% увеличило производительность устройств. Объем оперативной памяти гаджетов составил 4 Гб, а внутренняя — доступна в трех модификациях — 64 Гб, 256 Гб или 512 Гб. Возросла автономность смартфонов, благодаря возросшей емкости батарей:
- iPhone XI — 3000 мАч;
- iPhone 11 Pro — 3200 мАч;
- Про Max — 3500 мАч.
Как и представители предыдущего поколения, новинки оснащаются быстрой и беспроводной зарядками. Однако устройства этого года способны делиться зарядом с Qi-совместимыми девайсами — AirPods и Apple Watch.
Мощная техническая начинка помещена в прочный корпус из матового стекла. Дисплей по-прежнему украшает «монобровь». Корпус, наоборот, стал толще на 0,5 мм. На том же месте остался Lightning разъем, который, вопреки многочисленным прогнозам, производители не заменили на USB-C.
Модель Pro и iPhone 11 Pro Мах вышли в стандартных для бренда цветах — Gold, Space Gray, Silver, Midnight Green. Айфон 11 в дополнение получил две совершенно новые расцветки — зеленую и лавандовую.
Фокус на камеры
На задней панели устройств разместился квадратный блок с объективами камер. В бюджетном варианте и в флагманах — три камеры:
- 12 Мп широкоугольный модуль;
- 12 Мп сверхширокоугольный сенсор;
- 12 Мп телеобъектив.
Камеры получили также пятикратный оптический зум и улучшенный искусственный интеллект, позволяющий корректировать изображения во время съемки.
Разрешение фронтальной камеры во всех моделях составит 12 Мп. Пользователи смогут использовать режим боке для фото и slow-mo для видео. Благодаря усовершенствованным камерам, повысилась скорость и точность работы технологии Face ID. Смартфоны распознают лицо владельца из разных углов.
Apple Watch 5 — максимальный функционал
Смарт-часы покрыты качественным OLED-дисплеем и камерой, предназначенной для селфи и видеозвонков. Основной упор в Apple Watch Series 5 бренд сделал на функциях, связанных со здоровьем. Так, гаджет оснастили продвинутой системой отслеживания качества сна, а опцию снятия ЭКГ сделали доступной для большинства стран. Эпл Вотч 5 можно приобрести в премиум-версии — в стильном корпусе из керамики.
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