Происшествия

В Пуща-Водице киевляне устроили драку с полицией: что произошло (видео)

В поселке Пуща-Водица (Оболонский район Киева) неизвестные устроили потасовку с полицией. Ранее в Кривом Роге группа мужчин избила сотрудника полиции охраны.

В столице на окраине Пуще-Водицы в районе озера Карачун неизвестные мешали коммунальщикам демонтировать беседки.

Для наведения порядка и безопасности проведения работ на место был направлен наряд патрульной полиции роты ТОР и следственно-оперативная группа. Один из мужчин мешал проводить демонтаж и нападал на полицейских. Его пытались поддержать другие несогласные с действиями коммунальщиков. Правоохранителям пришлось применить силу, его задержали.

Позже спикер патрульной полиции Роман Мартынюк сообщил, что инцидент исчерпан, работы по демонтажу беседок проходят в рабочем режиме.

Видео опубликовал «Киев Оперативный».

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве отправили под арест жестоко избивших сотрудника криминального отдела полиции. ЧП произошло в Оболонском районе, когда правоохранитель, ставший свидетелем драки, попытался утихомирить агрессивную компанию.

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