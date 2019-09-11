- 17:59 Лунный календарь на 9–15 сентября: когда лучше красить волосы и делать домашние заготовки на зиму
- 17:50 «Игры непокоренных» и Булгаков-Fest на Андреевском спуске: куда пойти в Киеве в выходные
- 17:44 СБУ задержала боевика "Исламского государства", пытавшегося спрятаться в Украине
- 17:27 В Пуща-Водице киевляне устроили драку с полицией: что произошло
- 17:16 Гороскоп на 12 сентября для всех знаков Зодиака
- 17:10 Под Одессой активисты заставили уволиться школьного учителя-сепаратиста
- 17:03 После освобождения было ощущение, что это один из немногих дней, ради которых стоит жить, — Олег Сенцов
- 17:01 Дальше — больше: в Раде засекли еще одного кнопкодава
- 16:56 Цемах стал подозреваемым в деле о сбитом "Боинге" и возвращается на Донбасс
- 16:45 Звезда культовых российских фильмов разбился в ДТП
- 16:38 Под Авдеевкой погиб боец ВСУ из Черкасской области: названо имя героя
- 16:26 Звездный зять президента Турции – футболист «Барсы» Арда Туран – получил тюремный срок
В Пуща-Водице киевляне устроили драку с полицией: что произошло (видео)
В поселке Пуща-Водица (Оболонский район Киева) неизвестные устроили потасовку с полицией. Ранее в Кривом Роге группа мужчин избила сотрудника полиции охраны.
В столице на окраине Пуще-Водицы в районе озера Карачун неизвестные мешали коммунальщикам демонтировать беседки.
Для наведения порядка и безопасности проведения работ на место был направлен наряд патрульной полиции роты ТОР и следственно-оперативная группа. Один из мужчин мешал проводить демонтаж и нападал на полицейских. Его пытались поддержать другие несогласные с действиями коммунальщиков. Правоохранителям пришлось применить силу, его задержали.
Позже спикер патрульной полиции Роман Мартынюк сообщил, что инцидент исчерпан, работы по демонтажу беседок проходят в рабочем режиме.
Видео опубликовал «Киев Оперативный».
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве отправили под арест жестоко избивших сотрудника криминального отдела полиции. ЧП произошло в Оболонском районе, когда правоохранитель, ставший свидетелем драки, попытался утихомирить агрессивную компанию.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Не знаю, что хуже — то, что муж написал: «Давай расстанемся», или то, что через две минуты прислал другую sms-ку: «Извини, это не тебе»?