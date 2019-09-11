Зеленский намерен распустить ЦИК: как отреагировали в Комиссии

Политика

Президент Владимир Зеленский направил в парламент представление о досрочном прекращении полномочий Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

В документе сказано, что Комиссия «неоднократно проявляла недостаточную взвешенность или даже политическую предвзятость». В доказательство этому он приводит решение ЦИК об отказе в регистрации 28 кандидатов в народные депутаты.

В качестве примера, президент вспоминает позицию ЦИК по 169 округу в Харькове, где Комиссия не регистрировала кандидатом Александра Куницкого от «Слуги народа», который позже победил у Александра Грановского.

Также причиной для роспуска указывается позиция ЦИК по округу 198, где суд отменил регистрацию ЦИК народным депутатом самовыдвиженца Сергея Рудика.

В свою очередь, глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук заявила, что ведомство под ее руководством работало независимо и «равноудаленно» от всех политических партий. Об этом Слипачук сказала на заседании комитета Рады по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления.

«Все международные наблюдатели, которые отслеживали избирательный процесс заметили, что многие проблемы, с которыми столкнулась Центральная избирательная комиссия, являются проблемами избирательного законодательства и полного беспорядка в судебной практике», — цитирует Слипачук «Украинская правда».

«Я понимаю, что есть определенные политические решения, которые могут быть приняты, в том числе, в стенах парламента. Но любое политическое решение должно соответствовать закону», — добавила глава Комиссии.

Слипачук назвала ситуацию с Куницким незаурядной, потому что он «публично признал и иностранное гражданство, и то, что представленные им документы не соответствуют обстоятельствам».

Слипачук считает, что вопрос об увольнении членов ЦИК «поставит под сомнение легитимность выборов», которыми «Украина может гордиться».

Отметим, 11 сентября профильный комитет Верховной Рады поддержал представление Зеленского.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что президент Владимир Зеленский отменил майские указы пятого президента Украины Петра Порошенко о предоставлении дипломатического ранга Чрезвычайного и Полномочного посла народным депутатам из «Европейской солидарности» Артуру Герасимову и Владимиру Арьеву, считая, что ранги были предоставлены «безосновательно».

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